الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طلاب الأول الثانوي بمدرسة أحمد زويل عن امتحان الجغرافيا: سهل جدًا

طلاب
طلاب

انتهى طلاب مدرسة أحمد زويل الرسمية للغات، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، بمحافظة الجيزة، من أداء امتحان مادة الجغرافيا منذ قليل، وسط إشادة من الطلاب بمستوى الامتحان. 

وقال الطالب سعيد أحمد، الطالب بالصف الأول الثانوي، بمدرسة أحمد زويل الرسمية للغات، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، بمحافظة الجيزة، لـ"الدستور" إن امتحان الجغرافيا كان سهل جدًا، وأنه تمكن من حله في النصف ساعة الأولى من الموعد المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرا إلى أن الجغرافيا منهجها صعب جدًا، وطويل جدًا وعلى الرغم من ذلك الامتحان جاء سهل.

وتابع أن الجغرافيا جاءت سهلة جدًا، وأنها لم تحتوى على أي من الأسئلة المخصصة للطلاب المتفوقين، متمنيًا أن تأتي باقي الامتحانات على ذات  النسق.

وأوضح علاء أحمد أحد طلاب المدرسة لـ"الدستور": أن امتحان الجغرافيا جاء سهل إلا أنه كانت هناك بعض الأسئلة التي تحتاج إلى بعض التفكير، لأن الاختيارات المطروحة فيها متشابهة بعض الشيء.

وأضاف أن مستوى الامتحانات حتى الآن متوسط، متمنيًا أن تأتي الامتحانات القادمة في ذات المستوى، الذي يسمح للطلاب أن يحل الامتحانات دون أي شعور بالقلق أو التوتر.

فيما قال كريم منصور، أحد الطلاب بالمدرسة أن امتحان مادة الجغرافيا جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأنه سعيد لأنه أدي في الامتحان على نحو جيد.

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