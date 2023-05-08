صحيفة فرنسية: برشلونة يوافق على عودة نيمار لكن بشرط

يحوم الغموض حول مستقبل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار بعض التقارير الصحفية إلى أن إدارة باريس سان جيرمان، أصبحت منفتحة على بيع نيمار في الصيف المقبل والاستفادة منه ماليًا؛ بسبب كثرة إصاباته، بجانب هجوم الجماهير ضده مؤخرًا، بالإضافة إلى وجود أزمة شخصية بينه وبين زميله كيليان مبابي.

وكان نيمار قد تعرّض، مؤخرًا، لإصابة قوية في الركبة، غاب على إثرها عن مباريات باريس سان جيرمان حوالي شهرين.

برشلونة يحدد شروطه للموافقة على عودة نيمار

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "Le10 Sport" الفرنسية، فإن مسئولي برشلونة وافقوا على عودة نيمار إلى قلعة "كامب نو" في الصيف المقبل، ولكن بشرط.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن برشلونة يشترط عودة نيمار على سبيل الإعارة، بجانب تخفيض راتبه بنسبة كبيرة، أو تقوم إدارة باريس سان جيرمان على دفع جزء من راتبه أثناء فترة الإعارة.

يأتي ذلك في ظل معاناة نادي برشلونة اقتصاديًا، لذلك يريد خفض سقف رواتب اللاعبين، بجانب أزمة قوانين اللعب المالي النظيف التي تمنعه من قيد عدد من اللاعبين، على رأسهم جافي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم البرازيلي، صاحب الـ31 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2025، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

يذكر أن نيمار قد انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017، قادمًا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو كأغلى لاعب في عالم كرة القدم.

موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره أجاكسيو، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان حاليًا جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 78 نقطة، متفوقًا على لانس صاحب الوصافة برصيد 72 نقطة.