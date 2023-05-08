أطعمة تساعدك على التخلص من الوزن الزائد

لا شك أن فقدان الوزن يعود إلى العمليات الحسابية البسيطة، عليك أن تأكل سعرات حرارية أقل مما تحرق، ويمكن أن تساعدك بعض الأطعمة على التخلص من وزن الجسم لأنها تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول وتساعد في كبح الرغبة الشديدة.



1. الفاصوليا

تعتبر الفاصوليا غير مكلفة ومتعددة الاستخداماتمصدرًا رائعًا للبروتين، الفاصوليا غنية بالألياف وبطيئة الهضم، هذا يعني أنك تشعر بالشبع لفترة أطول مما قد يمنعك من تناول المزيد.

الشوكولاته الداكنة

هل تريد الاستمتاع بالشوكولاتة بين الوجبات؟ اختر مربعًا أو اثنين من اللون الداكن في إحدى الدراسات تناول عشاق الشوكولاتة الذين أعطوا الشوكولاتة الداكنة أقل بنسبة 15٪ بعد بضع ساعات من أولئك الذين تناولوا شوكولاتة الحليب.

خضروات مهروسة

يمكنك إضافة المزيد من الخضار إلى نظامك الغذائي وخفض السعرات الحرارية التي تتناولها كل ذلك في نفس الوقت، عندما أضاف باحثو ولاية بنسلفانيا القرنبيط والكوسة المهروسة إلى المعكرونة والجبن بدا أن الناس يحبون الطبق بنفس القدر، لكنهم تناولوا 200 إلى 350 سعر حراري أقل، أضافت تلك الخضروات الصحية كميات قليلة من السعرات الحرارية إلى الطبق اللذيذ.

الزبادي بالتوت

قد تساعدك وجبة الإفطار الغنية بالبروتين على مقاومة هجمات الوجبات الخفيفة على مدار اليوم، في دراسة أجريت على مجموعة من الشابات البدينات شعرت النساء اللائي بدأن يومهن بـ 35 جرامًا من البروتين بالشبع على الفور.

الجوز

لتناول وجبة خفيفة رائعة أثناء الجري خذ حفنة صغيرة من اللوز أو الفول السوداني أو الجوز تظهر الأبحاث أنه عندما يأكل الناس المكسرات فإنهم يأكلون بشكل تلقائي أقل في وجبات الطعام اللاحقة.

التفاح

تخطي عصير التفاح واختار بدلاً من ذلك تفاحة مقرمشة، تقلل الفاكهة الكاملة الشهية بطريقة لا تعمل بها عصائر الفاكهة والصلصات.

أحد الأسباب هو أن الفاكهة النيئة تحتوي على ألياف أكثر، بالإضافة إلى ذلك يرسل المضغ إشارات إلى عقلك بأنك قد أكلت شيئًا كبيرًا.