تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة كابلات الكهرباء من العقارات 15 يومًا

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، بتجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الكابلات الكهربائية من العقارات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كشفت تحقيقات نيابة الشروق وبدر، مع متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الكابلات الكهربائية من العقارات وبيعها، عن سر قيام اللصوص بتنفيذ سرقاتهم في منتصف الليل.

اعترف المتهمان أمام النيابة العامة بالتخطيط لسرقة الكابلات الكهربائية والنحاسية من أسفل العقارات وبيعها لآخر مقابل الحصول على مبالغ مالية، كما اعترفا بتكوين، فيما بينهما، تشكيل عصابي تخصص في سرقة الكابلات بأسلوب "السحب"، بعد مراقبة العقار بشكل دقيق والتأكد من عدم وجود مارة في ساعات الليل المتأخرة.

وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الكابلات الكهربائية والنحاسية من العقارات تحت الإنشاء بأسلوب "السحب"، وارتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة بدر، كما تم بإرشادهما ضبط عميلهما "سيئ النية" وبحوزته مسروقات واقعتى السرقة.