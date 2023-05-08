الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة كابلات الكهرباء من العقارات 15 يومًا

حبس متهمين
حبس متهمين

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، بتجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الكابلات الكهربائية من العقارات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كشفت تحقيقات نيابة الشروق وبدر، مع متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الكابلات الكهربائية من العقارات وبيعها، عن سر قيام اللصوص بتنفيذ سرقاتهم في منتصف الليل.

 اعترف المتهمان أمام النيابة العامة بالتخطيط لسرقة الكابلات الكهربائية والنحاسية من أسفل العقارات وبيعها لآخر مقابل الحصول على مبالغ مالية، كما اعترفا بتكوين، فيما بينهما، تشكيل عصابي تخصص في سرقة الكابلات بأسلوب "السحب"، بعد مراقبة العقار بشكل دقيق والتأكد من عدم وجود مارة في ساعات الليل المتأخرة.

وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الكابلات الكهربائية والنحاسية من العقارات تحت الإنشاء بأسلوب "السحب"، وارتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة بدر، كما تم بإرشادهما ضبط عميلهما "سيئ النية" وبحوزته مسروقات واقعتى السرقة.

قاضي المعارضات حبس تشكيل عصابي سرقة الكابلات الكهربائية ذمة التحقيقات نيابة الشروق وبدر

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

تفاصيل إعفاء قناة السويس سفينة إنقاذ خزان "صافر" من رسوم العبور

«حدث ليلا».. حسن شاكوش يتهم زوجته بسرقة نصف مليون جنيه.. وبراءة متهم بـ«خلية داعش»

لقرى "حياة كريمة".. تواصل فعاليات المشروع القومى للمراكز الرياضية فى كفر الشيخ

ضبط 15.5 كيلو "حشيش" داخل سيارة بالهرم

خالد شعبان رئيسًا لمجلس إدارة شركة كارجاس للغاز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟