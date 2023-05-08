محافظ المنوفية يتابع المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.. ويؤكد زراعة 225 ألف شجرة

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية ( 100 مليون شجرة ) بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للوقوف على آخر المستجدات كونها إحدى المبادرات الهامة التى تستهدف زيادة المساحات الخضراء وإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً ، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لمواجهة التغيرات المناخية وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين تماشياً مع أهداف ومحاور التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .



و أشار محافظ المنوفية إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة زراعة الأشجار بنطاق الوحدات المحلية والمدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية و الحدائق والمتنزهات العامة وعلى جانبى الطرق و المحاور الرئيسية و الفرعية والميادين العامة و مداخل القرى و المدن، مضيفا أن الوحدات المحلية تواصل جهودها لزراعة (225) ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بنطاق المحافظة.

وأكد أن زراعة الأشجار تتم تحت إشراف كامل من المختصين من مديريات الرى والزراعة للحفاظ على الأشجار و الاهتمام والاعتناء بها، لافتا استمرار المرور الميدانى للتأكد من استمرارية الحفاظ على تلك الأشجار و رعايتها بصفة دورية لضمان تحقيق أهداف المبادرة .

و من جانبه، أكد محافظ المنوفية على أن المبادرة الرئاسية ستساهم و بشكل ملحوظ في تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري و امتصاص الملوثات و الأدخنة ، فضلا عن مضاعفة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار لتحسين الصحة العامة للمواطنين.