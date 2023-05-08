الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقارير دولية: الحوار الوطني فرصة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر

الحوار الوطني
الحوار الوطني

سلطت العديد من وسائل الإعلام العالمية الضوء على الحوار الوطني في مصر الذي انطلق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرين أنه فرصة تعزيز حقوق الإنسان في مصر.

الحوار الوطني 

وسلطت صحيفة “لوموند” الفرنسية الضوء على الحوار الوطني في مصر، والجلسة الافتتاحية للحوار، التي  انطلقت بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، وبمشاركة كل القوى السياسية وقطاعات المجتمع.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن الرئيس السيسي أطلق الحوار الوطني والذي من المفترض أن يتناول مواضيع سياسية واقتصادية واجتماعية.

وتابعت الصحيفة، أن التحضير للحوار الوطني استغرق أكثر من عام حتى ينطلق، حيث أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 وشارك في حفل الافتتاح، مؤيدون ومعارضون للحكومة وبعض الشخصيات البارزة.

وقالت الصحيفة إن لجان الحوار الوطني ستعمل لأسابيع، بل لشهور لبحث عشرات المواضيع قبل تقديم التوصيات إلى  الرئيس السيسي.

ونوهت الصحيفة أن الحوار الوطني جاء في توقيت حساس حيث تواجه مصر أزمة اقتصادية بسبب التحديات العالمية، مؤكدة أن الإعداد الطويل للمؤتمر بدأ منذ عام 2022، حيث تأطير تنظيم هذا الحوار وصولاً إلى التفاصيل، التي يجب أن تغطي الموضوعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

الحوار فرصة لتعزيز حقوق الإنسان

كما سلطت صحيفة “infobae” الأمريكية ومقرها ولاية ميامي، الضوء على الحوار الوطني واعتبرت أنه فرصة لتحسين وتعزيز حقوق الإنسان والخروج من الأزمة الاقتصادية.

وقالت الصحيفة إن الحوار الوطني أطلق رسميا بمشاركة جميع القوى السياسية والنقابية في مصر بعد عام من الاستعدادات بهدف تحسين حقوق الإنسان، فضلا عن الوضع السياسي والاقتصادي.

ونقلت الصحيفة القول عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية إن مصر "لديها القدرة والإمكانيات التي تتيح لها إيجاد سبل للتطور في كافة المجالات"، وأكد أن التحديات الحالية هي التي شجعته على إطلاق هذا الحوار رسميًا.

وقال إن التحديات المتزايدة التي تواجه الدولة المصرية على كافة المستويات عززت إرادتي للحوار الذي أطمح أن يكون شاملاً وفعالاً وحيوياً.

ونوهت الصحيفة إلى أنه مع انطلاق مبادرة الحوار الوطني، تم تشكيل لجنة عفو رئاسي أفرجت عن أكثر من ألف سجين احتياطي.

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