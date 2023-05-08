"ملكة الاستدامة".. "ميدلتون" ترتدي البدلة الحمراء للمرة الثانية في حفل تتويج الملك تشارلز

أعادت كيت ميدلتون ارتداء البدلة الحمراء في حفل التتويج للملك تشارلز الثالث، حيث أطلق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقب "ملكة الاستدامة" لتكرارها الزي.

ووفقًا لموقع hindustantimes تشتهر أميرة ويلز، كيت ميدلتون، بارتداء ملابسها بشكل متكرر، فهي تقدم بذلك رسالة قوية حول أهمية الاستدامة في الموضة، حيث تتراوح اختياراتها من فساتين ألكسندر ماكوين وكاثرين ووكر إلى الأزياء المفضلة مثل هوبز، لقد أظهرت حقًا قوة إعادة ارتداء رفيعة المستوى على مر السنين.

ولحضور حفل تتويج الملك تشارلز الثالث أمس الأحد في قلعة وندسور مع زوجها الأمير ويليام وأطفالهما الثلاثة - جورج وشارلوت ولويس - قامت كيت بإعادة تدوير بدلة ألكسندر ماكوين حمراء خالية من العيوب.

كيت ميدلتون هي ملكة الاستدامة

ارتدت أميرة ويلز سترة قرمزية تتميز بفتحة رقبة على شكل V عميقة وحافة غير متماثلة، وقذيفة متناسقة تحتها، وأكتاف مبطنة وأكمام بطول كامل وياقات بطية صدر مدببة وجيوب جانبية، ارتدته مع زوج منسق من البنطال المصمم بقياس واسع.

نشرت حسابات المعجبين بأميرة ويلز صورها على وسائل التواصل الاجتماعي مع الثناء على هذا الفعل، حيث أطلق عليها عدد قليل من المعجبين لقب "ملكة الاستدامة"، وعلق آخرون بقولهم "إنها جميلة"، و"هذا هو أفضل زي رأيتها منذ فترة"، و"كيت تبدو جميلة شابة وحديثة".

في هذه الأثناء، ارتدت كيت البذلة الحمراء الخاصة بها بأقراط من اللؤلؤ والبرسيم وقلادة من Van Clef and Arpels وخاتم مميز وكعب أحمر عالي، كما اختارت كيت أقفالًا متموجة مفتوحة من الجانبين، وظلال عيون دخانية رقيقة، وماسكارا على الرموش، وظلال شفاه زهرية اللون، وعظام خدود خشنة، وقاعدة ندية قليلة لإضفاء اللمسة النهائية.

واعتادت أخبار كيت ميدلتون أن تملىء مواقع التواصل الاجتماعي لمجرد ارتدائها لزي مميز.