الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد 35 عاما من العشرة.. عجوز تقاضي زوجها بعد تسجيل كل ممتلكاته لأشقائه وأبنائهم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

"حرمت نفسي من الأمومة ورضيت بقضاء الله وعشت معه ٣٥ عاما على الحلوة والمرة، لكنه لم يقدر كل هذه السنوات وبالنهاية ألقانى فى الشارع.. "بهذه الكلمات بدأت "سمية .م" حديثها لـ"الدستور" قائلة: تزوجته وأنا بعمر 19 عاما، كنت فتاة بريئة جدا، لم يكن لدى أى خبرات فى الحياة، عشت معه بمنزل العائلة برفقة والديه وأشقائه، ولأنه كان نجلهم الأكبر، كنت أخدم الكبير والصغير، وتحملت كل المصاعب والمشاكل، حتى لا أخرب على بيتى، ومرت الأيام والسنوات ولم يرزقنا الله بأطفال، وبعد 5 سنوات من الانتظار توجهنا للأطباء، وأخبرونا أن زوجى لديه مشكلة تمنعه من الإنجاب، وبرغم ذلك لم أتخلى عنه وأتركه.

وتابعت الزوجة: برغم تأكيد الأطباء على وجود مشكلة تمنعه من الإنجاب إلا أنه لم يصدق كلام الأطباء وتزوج علي سرا بعلم أهله لمدة سنة أملا بأنه سيتمكن من الإنجاب، وعندما علمت من تزوجها بأن لديه مشكلة تمنعه من الإنجاب طلبت منه الطلاق وقام بتطليقها، وحينها علمت بأنه خدعنى لمدة سنة كاملة وتزوج من آخرى.

وبعد توسلات منه بألا أتخلى عنه وأتركه، رضيت بقضاء الله وحرمت نفسي من الأمومة وعشت معه لمدة ٣٥ عاما تمكنا خلال هذه السنوات من تزويج أشقاءه والإنفاق عليهم جميعا، وتزويج أبناءهم أيضا، وافتتاح مشاريع خاصة لهم، فكنا المصدر الأساسي للدخل لهم، ولم أعترض مرة واحدة أو أفكر فى تأمين مستقبلي أو إدخار أى أموال أو مصوغات بدون علمه، فضاعت كل حياتى لخدمتهم.

وتابعت سمية: منذ فترة قريبة اكتشفت رغبة ابن شقيقه فى السكن معنا بنفس الشقة، برغم أنه متزوج ولديه طفلين، مبررا بأنها الأقرب لمحل عمله، وعندما رفضت تشاجر معى وأخبرنى بأن بعد وفاة عمه ستصبح كل هذه الأملاك لهم، وسيطردنى فى الشارع.

وحينها طلبت من زوجى تسجيل شقة الزوجية باسمى حتى لا أتعرض للبهدلة من أشقائه وأبنائهم بعد وفاته لكنه رفض، وقال سأترك كل شئ لشرع ربنا، وبعد مشاجرات كثيرة معه لأننى لم أطلب منه سوى تسجيل شقتي حتى لا أتعرض للمشقة من بعده، لكنه صدمنى وأخبرني بأنه قام بتسجيل كل ما يمتلكه لأشقائه وأبناءهم  فقط بيع وشراء، حتى لا أتحصل من أملاكه على شئ، وأن أشقائى أولى بالإنفاق على بعد وفاته، وهذا يكون جزاء كل سنوات عمرى التى ضاعت معه هباء، ولجأت لمحكمة الأسرة لرفع دعوى قضائية لطلب الطلاق تحمل رقم ٤٨٥٥ لسنة ٢٠٢٣.

زوجة عجوز محكمة زوج شقة

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

رئيس جامعة المنوفية يشارك في الاجتماع الطارئ لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية

حظك اليوم الإثنين 8 مايو 2023 لمواليد الأبراج المائية

بكين: على الولايات المتحدة تصحيح التعامل مع قضية تايوان

طلاب صفوف النقل بالجيزة يواصلون أداء امتحانات نهاية العام

أسعار العملات الرقمية اليوم الإثنين 8 مايو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن