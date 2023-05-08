الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة حلوان: توفير خدمة التأمين الصحى الشامل لأعضاء نادى هيئة التدريس

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، تقديم كل صور الدعم الخاصة بالرعاية الاجتماعية، وتوفير خدمة التأمين الصحي الشامل لجميع أعضاء نادي هيئة التدريس، ومناقشة إعداد حفل تكريم للمحالين على المعاش منذ عام 2020 حتى الآن، لافتا إلى أهمية توفير مقرات للنادي بما يسمح للأعضاء وأسرهم تلقى الخدمات النادي، وكذلك تم التأكيد على توفير الجامعة لخدمة التأمين الصحي الشامل، وتقديم كافة الدعم للرعاية الاجتماعية لجميع أعضاء النادي وأسرهم، ومناقشة الإعداد لحفل تكريم المحالين على المعاش من ٢٠٢٠ حتى الآن.

وقال الدكتور السيد قنديل، خلال اجتماعه مع مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس، إن الجامعة مهتمة بضرورة تنظيم حفل لتكريم المتفوقين بالمراحل التعليمية المختلفة من أبناء أعضاء هيئة التدريس، ووعد بتوفير أماكن للمصيف ذات جودة عالية وبمساهمة تصل إلى ٣٠٪ من النادي،  كما تعهد بتقديم كل الدعم للنادي كى يليق بأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان.

وخلال الاجتماع تم الوقوف دقيقة حدادًا على  روح الدكتور حازم فتح الله رئيس مجلس الإدارة الأسبق، كما قدم التهنئة إلى الدكتورة كوثر الموجي بتوليها منصب رئيسا لمجلس إدارة النادي.

التأمين الصحي الشامل أعضاء النادي التأمين الصحي الرعاية الاجتماعية السيد قنديل رئيس المراحل التعليمية المختلفة برنامج العباقرة بجامعة حلوان

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