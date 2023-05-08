الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. عرض «ليلة قمر 14» فى مهرجان جمعية الفيلم بالأوبرا

بوستر فيلم ليلة قمر
بوستر فيلم ليلة قمر 14

يعرض فيلم "ليلة قمر 14" للمخرج هادي الباجوري، اليوم الإثنين، ضمن فعاليات الدورة الـ49 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية تحت شعار "سينما مصرية.. مصرية"، و التي تقام بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في تمام الساعة الـ٦ مساءً، على أن يكون الحضور للجمهور قبل الموعد بساعة للحصول على تذكرة الفيلم ومرفق بها الاستفتاء اليومي للأفلام، وتقام بعد العرض ندوة يحضرها صناع الفيلم ويدير الندوة الناقد الفني محمد نبيل، وذلك بحضور كلا من المخرج هادي الباجوري، والسيناريست محمود زهران، ومصمم الملابس خالد عزام، ومصمم الأفيشات يوسف عادل.

- تفاصيل وأحداث فيلم قمر 14

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعي رومانسي، حول ليلة يكون فيها القمر بدرًا، وهو ما يؤثر في مسار عدد من الشخصيات داخل الفيلم وتتلخص أحداثه في 7 ساعات فقط لحين اختفاء القمر، حول علاقات الحب التي تُكَلل بالزواج، لكنها لا تنتهي على هذا النحو، رغم ما يربط بين طرفيها من حب حقيقي، ولديهم الأهلية في اختيار شريك الحياة، لكن مصائرهم التي يقررها المجتمع متمثلًا في الأسرة يؤول بهم إلى الفرقة، والسجن، والموت.

وينقسم الفيلم إلى خمس قصص أو حكايات منفصلة يكون طرفا كل منها الرجل والمرأة ويحيطهما أفراد الأسرة، خاصة أسرة المرأة، باعتبارها الحلقة الأضعف اجتماعياً، ومن السهل الضغط عليها للرضوخ لمطالب الأسرة بإنهاء العلاقة. بينما الرجل، هو المسؤول عن قراراته ولا يتدخل أحد في اختياراته، يربط بين القصص الخمس القمر في ليلة 14، ونشرة الأخبار، ومذيع الراديو.

صناع وأبطال الفيلم

ويشارك فى بطولة فيلم "قمر 14" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد علي، محمد علاء (جاميكا)، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، نيرة عارف، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، أحمد بدير، إسماعيل شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، سليم سليمان، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، ومن إخراج هادي الباجوري.

يذكر أن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم السنوى للسينما المصرية، تستمر حتى 13 مايو الجارى، وذلك في مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، ويقام حفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز يوم 20 مايو الجاري.

الأوبرا المصرية المخرج هادي الباجوري اليوم الاثنين فيلم قمر 14 مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا هادي الباجوري

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