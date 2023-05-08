الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

النيابة العامة ببورسعيد تحقق في واقعه إصابة 10 في حادث تصادم

تصادم سيارتين ميكروباص
تصادم سيارتين ميكروباص

تباشر النيابة العامة بمحافظة بورسعيد ، التحقيق في واقعة تصادم بين سيارتين ميكروباص ونصف نقل بطريق "بورسعيد- الإسماعيلية"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، مما تسبب في إصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة .

وكانت هيئة الإسعاف بمحافظة بورسعيد، قد تلقت بلاغًا من الأهالي والمسافرين يفيد بتعرض 10 أشخاص للإصابة، نتيجة حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نصف نقل، وذلك أمام قسم الجنوب طريق الإسماعيلية.

- أسماء المصابين

وتبين أن المصابين هم، عايدة محمد السعيد زغلول 47 عاما مصابة باشتباه مابعد الارتجاج واشتباه كسر بالجمجمة، وأيمن غريب هلال 55 سنة مصاب باشتباه مابعد الارتجاج، وأحمد محمد عبد الوهاب 20 عاما، ومحمد صلاح مدلع 21 عاما، وأحمد محمد عاشور 22 عاما، ومحمد أحمد فريد 21 عاما، وأحمد محمد 22 عاما، ومحمد عبده محمد كامل 21 عاما، وعبد الرحمن محمد محمود 30 عاما، وخالد أحمد محمد سالم 50 عاما، وجميع المصابين من الثالث للعاشر بكدمات وسحجات بالجسم.

وتلقي اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن تتولي النيابة العامة التحقيق.

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