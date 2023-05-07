الباز: الجمهور يطالب الإعلام بمحتوى جاد لكن ملايين المشاهدات تذهب للتريندات التافهة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الناس تهاجم الإعلام وتتهمه بالحديث في موضوعات تافهة، وأنه يشغل الناس بموضوعات ليست ذات قيمة، وتطالبه بالاهتمام بموضوعات جادة تسهم في تنمية وتطوير حياة الناس.

وأشار الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أنه أجرى تجربة بسيطة قبل الهواء، وتابع عدد المشاهدات على صفحة النهار، لموضوعين، الأول عن الموت المفاجئ والأزمات القلبية وأسبابها، وكيفية الحماية من التعرض لأزمات قلبية، وكانت المشاهدات قبل الهواء 3 آلاف و200 مشاهدة، والثاني موضوع حسن شاكوش وزوجته، وحقق 242 ألف مشاهدة.

وأضاف الباز: "بعد ربع ساعة مشاهدة شاكوش ارتفع لـ250 ألفًا أي زاد 8 آلاف في ربع ساعة، بينما الفيديو عن الموت المفاجئ وكيفية الحماية منه زاد 70 مشاهدة فقط".

وأردف الباز: "الجميع يطالب الإعلام بمحتوى جاد، لكن الناس لا تهتم به، ملايين المشاهدات على التيك توك أمور كلها تافهة".