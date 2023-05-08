علاء منيع يكشف خريطة المرحلة الثانية من أعمال تطوير الطرق

أعلن المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان عن خطة تطوير 5 مراحل لأعمال الطرق وفقا لخطة تطوير خلال العام الجاري 2023_ 2022 بالاهتمام بمشروعات البنية التحتية بالمدينة من أعمال تنسيق الموقع وتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيويا وكذا أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد لشبكة الطرق.

وقال إنه جار تطوير أعمال الطرق أعمال طرق بمنطقة المطورين الجنوبية بتكلفة 11.639.767 مليون جنية، موضحا أن بلغت بنسبة انجاز تطوير أعمال الطرق بمنطقة المطورين نحو 98٪؜

وأشار إلى أنه تتضمن خطة تطوير أعمال الطرق رفع كفاءة الطريق المؤدي إلى حي الأندلس والمنطقة الصناعية (B2) حيث بلغت نسبة إنجاز اعمال التطوير الطرق نحو 20‎ % ، موضحا أنه بلغت التكلفة مليون جنية 22.500.120

وفي نفس قال استكمل رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان انه يجري تنفيذ أعمال رش (MCO) بالمجاورة (2) بالحي (33) حيث بلغت نسبة الانجاز نحو 60‎%‎ وتبلغ تكلفة ط المشروع نحو 12.329.0765مليون جنية .

واضاف انه تتضمن الخطة الموضوع لاعمال الطرق تنفيذ اعمال الصيانة طبقة الاساس تمهيداً لرش (MCO) في طريق (RA) بالمنطقة الصناعية (A1) حيث تسجل بتكلفة اعمال الصيانه الطرق نحو (52363500) مليون جنية وتسجل نسبة انجاز المشروع نحو (50٪؜).، مضيفا انه يجري تنفيذ أعمال طبقة الاساس والطبقة الرابطة لطرق المنطقة الصناعية (A5) ونسجل نسبة انجاز المشروع نحو 60 ‎%‎ وتصل التكلفة الاجمالية للمشروع نحو 94113620 مليون جنية .

واكد جهاز مدينة العاشر من رمضان انه تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمني المتفق عليها من أعمال أسفلت أو أعمال رفع كفاءة كافة الطرق بالمدينة .