أحمد سليمان: "المسئولون عن الرياضة يقلقون من الأهلى والزمالك ويتراجعون عن قرارات"

قال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إن المسئولين عن الرياضة يراعون الظروف المحيطة عند اتخاذ القرارات.

وأضاف خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "لو مادة في قانون هتعمل قلق مع جمهور الأهلي أو الزمالك يتم التراجع عنها".

وأردف: "اللوائح والقوانين لا تخوف، ويوجد انضباط في الخارج، في مصر لابد أن ترتبط مجالس الإدارات بالميزانيات، لكن المسئولين بيقلقوا من الأهلي والزمالك".

ولفت إلى أن العقوبات على اللاعبين يتم تسريبها من لجنة الانضباط واتحاد الكرة لا يجرؤ يتكلم، مردفًا: "العقوبة تسربت في قعدة خاصة".