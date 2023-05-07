الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دون إصابات.. السيطرة على حريق مخزن خردة بالحوامدية

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة حريق نشب داخل مخزن خردة بشارع الخرصة بقرية أم خِنان بدائرة قسم شرطة الحوامدية جنوب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم عبدالباقي أمين رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بقرية أم خِنان بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل مخزن خردة ملك شخص يدعي "سعيد ك ب" وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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