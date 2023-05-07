الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مستقبل وطن" ببني سويف يكرم 40 عاملًا متميزًا

التكريم
التكريم

كرمت أمانة حزب مستقبل وطن في مركز ناصر ببني سويف، اليوم الأحد، 40 عاملًا متميرًا، بمنحهم شهادة تقدير، وهدية مالية، احتفالًا بعيد العمال، تقديراً لجهودهم الكبيرة والمتميزة لخدمة الوطن.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات النائب حسام العمدة أمين الحزب في محافظة بني سويف، بإشراف الدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم، بحضور النائبة منى عبد الله عضو مجلس النواب الأمين المساعد للحزب، والكابتن توني عثمان الأمين المساعد للحزب،

جاءت الاحتفالية تحت إشراف محمود سيد يوسف أمين مركز ناصر، بحضور علي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، وأحمد حمودة أمين العمال والفلاحين بأمانة المحافظة، ومحمد طه الطحاوي أمين الفلاحين،  وإشراف وتنفيذ محمد عبد الستار أمين أمانة العمال والفلاحين بمركز ناصر، وحضور عدد من أعضاء هيئة مكتب الأمانة بالمركز.

جرى تنظيم الاحتفالية بمقر الحزب بمركز ناصر، حيث جرى تقديم الشكر والعرفان لعمال مصر على ما يبذلونه للنهوض بمصرنا الحبيبة، وفي نهاية الاحتفال جرى تقديم شهادات التكريم وتسليم هدية مالية لـ40 من العمال المتميزين تقديراً لجهودهم الكبيرة والمتميزة لخدمة الوطن.

العمال والفلاحين المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمانة حزب مستقبل وطن محافظة بني سويف مستقبل وطن

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