الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الخطيب يهنئ أبطال "يد الأهلي" بالفوز بالسوبر الإفريقي

محمود الخطيب
محمود الخطيب

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة اليد وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة السوبر الإفريقي، والذي جاء بعد أيام من حصول الفريق على بطولتي الدوري والكأس.

وعبر رئيس النادي عن تقديره للجهد الكبير الذي تبذله منظومة الفريق هذا الموسم، وإصرار اللاعبين على استعادة الانتصارات وتحقيق البطولات على المستويين المحلي والقاري.

وأشاد بالعروض المتميزة التي يقدمها اللاعبون، واللعب بروح الفانلة الحمراء وإسعاد جماهير الأهلي، التي كان لها دور كبير كعادتها في انتصارات الفرق الرياضية، وهي الجماهير الوفية التي لم تتخلَّ يومًا عن ناديها في كافة المواقف.

وأكد الكابتن محمود الخطيب ثقته الكبيرة في كافة عناصر كرة اليد، ووجه لهم التحية، وطالبهم بمضاعفة الجهد واستمرار التركيز، والحفاظ على مسيرة الانتصارات على كافة المستويات

الخطيب اليد محمود الخطيب السوبر الأفريقي الاهلى

الأكثر قراءة

"الباز" يكشف سبب تراجع تحويلات المصريين بالخارج.. ويحذر من هذه الظاهرة

حبس شخصين بتهمة احتجاز مواطن والتعدي عليه بالضرب داخل شقة بالمعصرة

نموذج إجابة امتحان العربي تانيه ثانوي 2023

دون إصابات.. السيطرة على حريق مخزن خردة بالحوامدية

"المشاط": البنك الدولي ساهم في توصيل الغاز الطبيعي لنحو 15 مليون وحدة سكنية

وزيرة التعاون الدولي تتحدث عن الشراكات مع البنك الدولي خلال مؤتمر المناخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن