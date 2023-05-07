قطر تعلق على قرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

علقت دولة قطر مساء اليوم الأحد، على قرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، أن موقف الدوحة من التطبيع مع الحكومة السورية لم يتغير.

جاء هذا وفقا لما أعلنه المتحدث الرسمي للخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا.

وقال الأنصاري إن بلاده تسعى دائما لدعم ما يحقق الإجماع العربي، ولن تكون عائقا في سبيل ذلك، لكن الموقف الرسمي لدولة قطر من التطبيع مع الحكومة السورية قرار يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري.

كما أعلن الأنصاري عن تطلع بلاده إلى العمل مع الأشقاء العرب في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الكرامة والسلام والتنمية والازدهار، وأن يكون هذا الإجماع دافعا للحكومة السورية لمعالجة جذور الأزمة التي أدت إلى مقاطعته.

وطالب الأنصاري الحكومة السورية بضرورة العمل على اتخاذ خطوات إيجابية تجاه معالجة قضايا الشعب السوري، وتحسين علاقاته مع محيطه العربي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما جدد متحدث الخارجية القطرية دعم دولة قطر لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإيجاد حل شامل وعادل للأزمة السورية يحترم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

البرلمان العربي يرحب بقرار عودة سوريا للجامعة العربية: "خطوة لتعزيز التعاون"

وفى وقت سابق من اليوم، رحب البرلمان العربي بقرار وزراء الخارجية العرب استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية والمنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من اليوم، والصادر عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، في اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة مصر، وذلك في ختام أعمال دورة غير عادية خصصت لمناقشة تطورات الوضع في سوريا.

وأكد البرلمان العربي، أن هذه الخطوة تعد تطورا إيجابيا وخطوة هامة لتعزيز التعاون العربي العربي لحل الأزمة السورية، والتي جاءت نتاجًا لجهود عربية مكثفة لمساعدة سوريا على الخروج من أزمتها الراهنة، وإنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة على مدار السنوات الماضية.