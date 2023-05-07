الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قطر تعلق على قرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

قطر
قطر

علقت دولة قطر مساء اليوم الأحد، على قرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، أن موقف الدوحة من التطبيع مع الحكومة السورية لم يتغير.

جاء هذا وفقا لما أعلنه المتحدث الرسمي للخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا.

وقال الأنصاري إن بلاده تسعى دائما لدعم ما يحقق الإجماع العربي، ولن تكون عائقا في سبيل ذلك، لكن الموقف الرسمي لدولة قطر من التطبيع مع الحكومة السورية قرار يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري.

كما أعلن الأنصاري عن تطلع بلاده إلى العمل مع الأشقاء العرب في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الكرامة والسلام والتنمية والازدهار، وأن يكون هذا الإجماع دافعا للحكومة السورية لمعالجة جذور الأزمة التي أدت إلى مقاطعته.

وطالب الأنصاري الحكومة السورية بضرورة العمل على اتخاذ خطوات إيجابية تجاه معالجة قضايا الشعب السوري، وتحسين علاقاته مع محيطه العربي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما جدد متحدث الخارجية القطرية دعم دولة قطر لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإيجاد حل شامل وعادل للأزمة السورية يحترم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

البرلمان العربي يرحب بقرار عودة سوريا للجامعة العربية: "خطوة لتعزيز التعاون"

وفى وقت سابق من اليوم، رحب البرلمان العربي بقرار وزراء الخارجية العرب استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية والمنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من اليوم، والصادر عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، في اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة مصر، وذلك في ختام أعمال دورة غير عادية خصصت لمناقشة تطورات الوضع في سوريا.

وأكد البرلمان العربي، أن هذه الخطوة تعد تطورا إيجابيا وخطوة هامة لتعزيز التعاون العربي العربي لحل الأزمة السورية، والتي جاءت نتاجًا لجهود عربية مكثفة لمساعدة سوريا على الخروج من أزمتها الراهنة، وإنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة على مدار السنوات الماضية.

قطر جامعة الدول العربية سوريا الحكومة السورية الخارجية القطرية

الأكثر قراءة

أقوال المجنى عليها فى اتهام عاطل بابتزازها بصور لإجبارها على الرذيلة بالدقى

نموذج إجابة امتحان العربي تانيه ثانوي 2023

الخطيب أبرز الحاضرين.. بدء عزاء الكابتن الراحل هانى مصطفى

بسبب الميراث.. إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بإمبابة

إزالة 138 حالة تعد على الأراضى أملاك الدولة فى دمياط

«نظام الملك» و«عميده»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن