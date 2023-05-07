الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود فوزى يكشف سبب إقامة جلسات الحوار الوطنى بأرض المعارض

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، سبب انتقال جلسات الحوار الوطني، لأرض المعارض بدلا من الجهة الإدارية المسئولة عن الحوار وهي الأكاديمية الوطنية للتدريب.

الأكاديمية جهاز متخصص للتدريب وقاعاته صغيرة

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"،  إن الأكاديمية جهاز متخصص للتدريب والقاعات فيه ليست بالإتساع المطلوب لهذه المناسبة وهناك طلب متزايد على المشاركة في الحوار وهذه بعض الضغوطات الإيجابية، وتم تلقي كمية طلبات كبيرة للراغبين بالمشاركة في الحوار الوطني وصلت إلى 180 ألف طلب مشاركة ومقترح من كل محافظات الجمهورية. 

وأكد أن الحوار الوطني لا يزال تحت رعاية الأكاديمية الوطنية للتدريب، ولكن الانتقال كان للحفاظ على  المشهد الحضاري والحضور المتنوع وتلبية كافة طلبات الراغبين بالمشاركة.

محمود فوزي الحوار الوطنى جلسات ارض المعارض الأكاديمية الوطنية للتدريب محافظات الجمهورية

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