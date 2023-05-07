الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الخارجية: مصر منذ بداية الأزمة السودانية تواصلت مع كافة الأطراف لوقف الصراع

أحمد أبو زيد
أحمد أبو زيد

قال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن هناك اهتمامًا لدى الكثير من دول الجوار للاطلاع بدور لحل الأزمات، وليس من الصواب أن تستأثر دولة، أو أن تستطيع دولة أن تحل كل قضايا الدول بمفردها.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن مصر أوضحت أن هناك اتصالات مباشرة مع الأطراف السودانية، وأن مصر من أوائل الدول التي طالبت بوقف إطلاق النار، لحماية أرواح الشعب السوداني ومقدراته.

وأردف: "مصر كانت على اتصال مباشر مع دول جوار السودان، والمنظمات الدولية، وفي تنسيق كامل مع جامعة الدول العربية، وتم تشكيل مجموعة اتصال عربية بعضوية مصر والسعودية، وانتقلت من مرحلة التعبير عن المواقف لمرحلة التحرك والتفاعل".

متحدث الخارجية الأزمات السودان مصر والسعودية

مواد متعلقة

عماد الدين حسين: من أهداف الحوار الوطنى توفير فرص عمل وتقليل الاستيراد

الكشكى: الحوار الوطنى انتقل من النخبوية للشعبية والمناقشة فى الشوارع

الكشكى: حالة العشرة السياسية بين مجلس الأمناء مؤشر على نجاح الحوار الوطنى

حاتم نجيب: زيادة السولار لن تؤثر على أسعار الخضروات والفاكهة إلا قروشًا

الليلة.. أحمد سليمان ضيف محمد الباز فى آخر النهار

"التموين" تحذر من شراء الذهب أون لاين

مدبولي: المرأة المصرية تلقى دعما غير مسبوق من القيادة السياسية لتمكينها

رئيس الوزراء: أثمن دور البنك الدولي لتحقيق التنمية المستدامة ودعم برامج الحكومة

الأكثر قراءة

سعيد بدر: مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية فرصة لتنشيط السياحة

نموذج إجابة امتحان العربي تانيه ثانوي 2023

مواطن سورى لـ"الدستور": كنا ننتظر قرار العودة للجامعة العربية منذ سنوات طويلة

الباز: الجمهور يطالب الإعلام بمحتوى جاد لكن ملايين المشاهدات تذهب للتريندات التافهة

صحة الشيوخ توصى بـسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مبنى الاستقبال بحميات المنيا

كرم السقا: استراتيجية حقوق الإنسان أبرز محاور النقاش فى الحوار الوطنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن