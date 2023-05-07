جمال الكشكى: مبادرة الحوار الوطنى هى بداية مسار صحيح وليست نهاية المطاف

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضور مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني منصة تفكير في محاولة للوصول لأفضل الحلول، وليس بديلًا للمؤسسات الرسمية للدولة.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" على شاشة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي محمود السعيد، إذا اتفق الحوار الوطني على حل وحيد لمسألة ما سوف تنفذ، وإذا اقترح الحوار حلولًا عديدة، ترفع كلها لمؤسسات الدولة لتختار فيما بينها.

عدد الأحزاب في مصر 84 حزبًا رسميًا منها 60% غير ممثلة

ولفت إلى أن عدد الأحزاب في مصر 84 حزبًا رسميًا، منها 60% غير ممثلة لا في مجلس النواب ولا الشيوخ، وهذا ميراث من حالة عبثية ظهرت بعد 2011، وكل شخص يستيقظ من نومه يقرر تأسيس حزب حتى لو لم يكن لديه مقر، وبالتالي فإن مبادرة الحوار الوطني هي بداية مسار صحيح وليست نهاية المطاف.

وأوضح أن الوقت الذي انطلق فيه الحوار الوطني كان محددًا بدقة، حيث أصبحت الحالة مهيئة لبدء العمران السياسي، والقيادة السياسية بعد الإصلاح الاقتصادي والحرب على الإرهاب ارتأت أن هذا توقيت ظهور الضلع السياسي في خطة التنمية.