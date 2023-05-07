النائب نادر الخبيري: زيارة وفد الكونجرس الأمريكى للقاهرة تؤكد دور مصر

علق النائب نادر الخبيرى، عضو لجنة القيم بمجلس النواب على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم وفدا من الكونجرس الأمريكى، قائلا: "الزيارة تأتى فى توقيت مهم تمر به المنطقة سواء على الصراع العربى الإسرائيلى، وهنا يأتى الدور المصرى فى الحل الشامل.



وأضاف عضو لجنة القيم بمجلس النواب، فى تصريحات له، أنه تم الإشارة للأزمة السودانية فى وقت تشهد فيه المنطقة تصعيد للمشكلات، موضحا أن الأزمة السودانية تمثل خطورة كبيرة على السودان نفسها والمنطقة ككل.

وأوضح النائب نادر الخبيري، أن الزيارة تمثل أهمية كبيرة وتعكس العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا سواء الأمنية والاقتصادية والسياسية، والتى تدرك أن نجاح السياسات الأمريكية والعربية لا تتم إلا بمشاركة وتدخل مصر، وتعكس أن هناك تشابك فى العلاقات وتواصل مصر مع صناع القرار الأمريكى والشراكة والتقدير الأمريكى لأهمية مصر فى الشرق الأوسط.

وقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا وفداً رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكي، برئاسة كيفن مكارثي رئيس المجلس، وعضوية عدد من رؤساء وأعضاء اللجان من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، من بينها لجان الشئون الخارجية، والقوات المسلحة، والأمن السيبراني، والبنية التحتية، والموارد الطبيعية، والاعتمادات.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد تأكيد عمق الشراكة الإستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، وما يجمع بينهما من روابط وعلاقات تعاون وثيقة ومتشعبة، حيث أكد السيد الرئيس الأهمية التي توليها مصر للتواصل مع قيادات الكونجرس الأمريكي في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة، وما يفرزه من تحديات متصاعدة، بالإضافة إلى الأوضاع الدولية الراهنة، التي خلفت أزمات في الطاقة والغذاء والتمويل، طال تأثيرُها السلبي العديد من دول العالم.