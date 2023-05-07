سفارة روسيا لدى مصر ترحب بقرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية

رحبت سفارة روسيا لدى القاهرة بقرار جامعة الدول العربية بالموافقة على استئناف وفد سوريا أنشطته رسميًا لدى الجامعة.

وقالت السفارة الروسية، في بيان، : "نرحب بالقرار، الذي تم اتخاذه اليوم في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مصر، لاستعادة العضوية الكاملة لسوريا في الجامعة الموقرة".

وأوضحت: "روسيا اتخذت موقفًا دائمًا من ترسيخ وتوحيد صفوف الأمة العربية الصديقة لنا تقليديا، ونحن مقتنعون بأن عودة دمشق إلى المجتمع العربي ستساهم مساهمة كبيرة في التغلب على التحديات التي تواجهها المنطقة وفي مواصلة تعزيز دور جامعة الدول العربية في الشؤون الدولية".

وعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعًا استثنائيًا، اليوم، على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة تطورات الوضع في سوريا والسودان.