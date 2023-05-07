الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شكرى: مصر حذرت من تداعيات الصراع المسلح فى سوريا منذ بداية الأزمة

وزير الخارجية خلال
وزير الخارجية خلال كلمته

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر حذرت منذ بداية الأزمة في سوريا من تداعيات الصراع المسلح هناك.

وأكد، خلال إلقائه كلمة مصر أمام جامعة الدول العربية، أن السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية هو الحل السياسي دون تدخلات خارجية، موضحًا: "جميع مراحل الأزمة السورية أثبتت أنه لا حل عسكريًا لها".

وأضاف أن معاناة الأشقاء السوريين استمرت عامًا تلو الآخر، وتفاقمت نتيجة تعثر التوصل إلى تسوية سياسية.

ويترأس شكري الدورة الـ159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، كما ترأس الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجامعة لمناقشة تطورات الوضع في سوريا، اليوم.

مصر سوريا الصراع المسلحة جامعة الدول العربية وزير الخارجية سامح شكري

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