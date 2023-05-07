الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصحة العالمية: ارتفاع الوفيات بالسودان إلى 550 حالة وإصابة 4900

الصحة العالمية
الصحة العالمية

قال أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن ضعف النظام الصحي السوداني يمثل أزمة كبيرة، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 550 حالة وفاة والإصابات إلى 4900 مصاب. 

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية إيمان الحويزي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، ، أن 16% فقط من المؤسسات الصحية ما زالت تعمل و23% تعمل بطاقة جزئية و61% متوقفة تماما عن العمل.

تحديات يواجهها السودان

 وتابع أن السودان يواجه تحديًا كبيرًا في توفير إمدادات المياه والكهرباء وأجهزة الأكسجين والأدوية والأدوات الجراحية للمرضى والمصابين جراء الاشتباكات المسلحة بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع. 

وأكد أن هناك تردياً لنظم التقصي الوبائي في السودان، رغم أهمية الدور الذي يقوم به من جمع العينات بشأن الأمراض المعدية المرتبطة بالنواقل، كالملاريا والحمى النزفية، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية تهدف لضمان سلامة وأمن العاملين في القطاع الصحي بالسودان.

المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية عدد الوفيات الاصابات السودان النظام الصحي السوداني

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