الكشكى: الجيش السودانى هو المؤشر على ثبات الدولة وبدونه تتعرض للتقسيم

قال جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، إنه مهما بلغت الأزمات والتعقيدات بالدول العربية فإن الحل لن يكون إلا من الداخل العربي، مؤكدًا أن التدخلات الخارجية تفسد المسارات.

وأكد خلال مداخلة هاتفية للنشرة الإخبارية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا بديل عن الدولة الوطنية والسودان الوطني ولا بديل عن دعم ومساندة الجيش الوطني السوداني لأنه مفتاح الاستقرار، ولأنه المؤشر على ثبات السودان وبدونه يكون السودان معرضًا للتقسيم.

الجيش السوداني هو الضمانة لاستقرار السودان

وأوضح أن اجتماع وزير الخارجية سامح شكري، وأحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أكد على الدعم الكامل للجيش السوداني، وتقديم المساعدات للقوات المسلحة والجيش الوطني السوداني، لأنه الضمانة لاستقرار السودان، وكل المساعي التي تنطلق منها جامعة الدول العربية تنصرف لتقديم الدعم للسودان.

البيت العربي نجح في إعادة ترتيب أوراقه

وأشار إلى أن البيت العربي نجح في إعادة ترتيب أوراقه، ويدرك أن الأخطار تزيد حوله، وآن الأوان أن يعود العرب وحدة متماسكة بعودة سوريا لحضن العرب.