الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير العدل يستقبل نظيره العراقى

وزير العدل يستقبل
وزير العدل يستقبل نظيره العراقي

استقبل اليوم الأحد، المستشار عمر مروان وزير العدل بديوان عام الوزارة نظيره العراقي الدكتور خالد سلام سعيد وزير العدل بجمهورية العراق والوفد المرافق له زياد خليفة خزعل وكيل وزارة العدل العراقية وأحمد لعيبي عبد الحسين مدير عام وزارة العدل العراقية عوف عبد الرحمن القنصل العراقي ولبيب نشأت لبيب مسئول قسم العلاقات الثنائية بالسفارة العراقية ومروان سُفيان مدير العقود بمكتب وزير العدل العراقي وبحضور المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والثقافي والمستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لإدارة شئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.

ومن جانبه رحب الوزير عمر مروان بزيارة نظيره العراقي، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتناول الوزيران خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين والاستعانة بالخبرة المصرية في مجالات الشهر العقاري وتسجيل الملكية ومشروعات الرقمنة كتجديد الحبس عن بعد وإقامة الدعوى المدنية عن بعد والتقاضي الإلكتروني الكامل في المحاكم الاقتصادية بالإضافة إلى رقمنة آليات العمل بالشهر العقاري.

كما رحب وزير العدل بدعوة نظيره العراقي إلى حضور مؤتمر وزراء العدل العرب المُزمع انعقاده في بغداد في دورته التاسعة والثلاثين.

وأبدى وزير العدل العراقي سعادته باللقاء مُوكداً قوة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتقديره لتطوير منظومة التقاضي التي تقوم بها وزارة العدل المصرية، مُشيراً إلى رغبته في الاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير منظومة التقاضي وما حققته من نجاحات في مشروعات التحول الرقمي.

الأكثر قراءة

مواطن سورى لـ"الدستور": كنا ننتظر قرار العودة للجامعة العربية منذ سنوات طويلة

سعيد بدر: مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية فرصة لتنشيط السياحة

نموذج إجابة امتحان العربي تانيه ثانوي 2023

الباز: الجمهور يطالب الإعلام بمحتوى جاد لكن ملايين المشاهدات تذهب للتريندات التافهة

محمود حافظ يتصدر البوستر الرسمي لفيلم "لف وارجع تاني"

تعديلات على عقوبة التحرش.. حكايات من دفتر ألم النساء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن