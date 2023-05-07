الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"الجيل" يشيد بعودة سوريا لمقعدها بجامعة الدول العربية: انتصارا للدبلوماسية العربية

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

رحب حزب الجيل الديمقراطي، بقرار مجلس وزراء الخارجية العرب فى اجتماعه بالقاهرة برئاسة السفير سامح شكرى عودة سوريا الى مقعدها بجامعة الدول العربية واصفاً القرار بالتاريخى واعتبره نجاح للمبادئ التى رفعتها مصر منذ 30 يونيو 2013 مؤكداً أن إستعادة سوريا العزيزة لمقعدها الشاغر فى جامعة الدول العربية لمدة 12 عاما ٱنتصارا للدبلوماسية العربية التى قاومت الضغوط و المخطاطات الغربية الرامية إلى ضرب الدول الوطنية السورية ومؤسساتها السيادية وإعلانا من الدول العربية إلى إستعادة سيادتها على محيطها العربي.

وأكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل أن قرار عودة العزيزة سوريا بعد 12 عاما من التجميد إلى حضن أمتها العربية بالإجماع بمثابة وفاة للنظام العالمى ذات القطب الواحد وتأكيدا لمشاركتها فى تشكيل نظام عالمى جديد يقوم على تعدد الأقطاب.

وأكد أن الدول العربية إستردت قرارها المستقل الذى يحقق مصالحها ومصالح أمنها القومي 
مشيراً رئيس حزب الجيل «ناجى الشهابى» إلى أن أمتنا العربية أصبحت أكثر قوة وتماسكا بعد الحرب الأوكرانية.

ووجه ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل التحية إلى الدول العربية لإصدارها هذا القرار وعلى رأسهم مصر والسعودية والإمارات والعراق والأردن والجزائر .

30 يونيو 2013 الخارجية العرب الدول العربية السفير سامح شكرى حزب الجيل الديمقراطي سامح شكري رئيس حزب الجيل

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