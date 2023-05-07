رئيس جامعة مطروح يستقبل وفد "المالية" ويشيد بالتعاون لتحقيق رؤية مصر 2030

استقبل الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد، وفدًا من وزارة المالية ضم زيزي الجوهري وكيل وزارة المديرية المالية الجديد بالمحافظة، و أيمن العريان مدير عام الإدارة العامة للوحدات الحسابية، وأشرف برجاس وكيل المديرية، و إيهاب عرفة مراقب مالي، وذلك بمقر الحرم الجامعي بمدينة مرسى مطروح.

وهنأ الدكتور مصطفى النجار وكيلة الوزارة بمنصبها الجديد، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد في مهام عملها خلال الفترة القادمة، مشيدًا بما شهدته المديرية المالية بالمحافظة من تطورات ملحوظة.

وأشار رئيس جامعة مطروح إلى أن الزيارة جاءت في إطار التواصل الدائم بين وزارة المالية وجامعة مطروح، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الطرفين، وذلك في اطار التكامل بين المؤسسات وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي ظل رؤية مصر ٢٠٣٠، وتحقيق أهدافها.