الليلة.. روجينا وابنتها مريم أشرف زكي ضيفتا "كلمة أخيرة" عبر قناة ON

تحل مساء اليوم السبت النجمة روجينا وابنتها مريم أشرف زكي ضيوفًا على برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة أون الفضائية.

وتذاع الحلقة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، ومن المقرر أن تتحدث روجينا عن كواليس حياتها الشخصية وطريقة علاقتها مع بناتها، كما تروي كواليس مسلسلها التلفزيوني الأخير الذي حمل أسم “ستهم” والذي عرض ضمن السباق الرمضاني المنقضي.

يذكر أن مسلسل "ستهم" شارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الفن، ومن أبرزهم: الفنانة روجينا، والفنان إياد نصار، والفنان جهاد سعد، والنجمة نانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبدالحافظ، وإبراهيم السمان، والفنان بيومي فؤاد، والنجمة القديرة سلوى عثمان، بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أولى تجاربه في الدراما، والمسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن، وتحت قيادة المخرج الكبير رءوف عبدالعزيز.