الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"سالم": خطة النواب تبدأ مناقشة الموازنة العامة الثلاثاء بحضور وزراء المالية والتخطيط

النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة لديها اسبوع مزدحم وهام حيث ستعقد ستة اجتماعات خاصة بالموازنة العامة للدولة  خلال هذا الأسبوع وذلك على النحو التالي:


الاجتماعين الأول والثاني:  يوم الثلاثاء الموافق 9/5/2023، لاستعراض مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2023/2024، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

الاجتماعين الثالث والرابع: عصر يوم الأربعاء الموافق 10/5/2023  لنظر ومناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية عن العام المالي 2023/2024.

الاجتماعين الخامس والسادس:  يوم الخميس الموافق 11/5/2023 لمناقشة مشروع موازنات الجهات الايرادية ( مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك المصرية – مصلحة الضرائب العقارية ) عن العام المالي 2023/2024 .

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب قي جلسته العامة المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين  عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024.

وعرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/ 2024.

ومناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/ 2022. (سيتم مناقشة التقرير العام خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء).

وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير العام سيتم التصويت على مشروعات القوانين الآتية:

-مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022.

-مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021/ 2022 (وعددها 55 مشروعاً).

-مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021/ 2022.

مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021/ 2022.

التخطيط والتنمية الاقتصادية الهيئة القومية للإنتاج الحربى الحسابات الختامية الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور محمد معيط وزير المالية الخزانة العامة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الضرائب العقارية النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة

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