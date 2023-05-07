الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قبل عرضها بمسرح الشباب.. كل ما تريد معرفته عن مسرحية "ياسين وبهية"

مسرحية ياسين وبهية
مسرحية "ياسين وبهية"

"مسرح الشباب يقدم رائعة الكاتب الكبير نجيب سرور ياسين وبهية، وإخراج يوسف مراد منير".. بهذه الكلمات أعلن المخرج سامح بسيوني، مدير مسرح الشباب، عن بدء العد التنازلي للعرض المسرحي "ياسين وبهية"، والمقرر عرضه قريبا على المسرح العائم الصغير بالمنيل، ونشر البوستر الدعائي للمسرحية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

المسرحية إنتاج فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، وهي من تأليف وأشعار نجيب سرور، موسيقى وألحان محمد علام، غناء فتحي ناصر، تصميم ديكور وإضاءة للدكتور عمرو الأشرف، والأزياء لرحمة عمر، وتنفيذ ديكور وأزياء لمي كمال، والإخراج ليوسف مراد منير.

خلال السطور التالية؛ نستعرض أبرز المعلومات عن مسرحية "ياسين وبهية" لنجيب سرور..

  • قدمت على المسرح لأول مرة في عام 1964 على مسرح الجيب.
  • لم يكتبها نجيب سرور في إطار مسرحي بل كتبها شعرا روائيا أو قصيدة روائية تتألف من 10 لوحات.
  • تقع أحداث مسرحية "ياسين وبهية" في قرية "بهوت" إحدى قلاع الإقطاع قبل ثورة يوليو 1952، من خلال قصة حب بسيطة بطلاها الفلاح الفقير "ياسين" وابنة عمه "بهية"، اللذان تربيا معا وربطهما الحب وتعاهدا علي الزواج في ظل نختين متعانقتين. لكن الحلم يتبدد فجأة إذ يستدرج الباشا الإقطاعي بهية إلي قصره لتعمل في خدمته، فيهرع ياسين وشباب القرية إلي إنقاذها من الذل والعار، وتنشب معركة ضارية بين الفلاحين وحرس الباشا، فيحترق القصر إنتقاما لبهية، بينما يبذل ياسين حياته ثمنا للدفاع عن شرف بهية، ويسدل الستار علي بهية التي تجلس في ظل النخلتين وقد ملك الأسي قلبها.
  • تختلف مسرحية "ياسين وبهية"، اختلافا جذريا عن القصة الشعبية المشهورة، في أنها تعرفنا بقاتل ياسين الذي تتساءل عنه الرواية الشعبية في لهفة.
  • رغم أن المسرحية تتناول مأساة ياسين وبهية إلا أنها لا تقف عند المصير الفردي لكلاهما، بقدر ما تعكس مصير الفلاحين في صراعهم الدامي مع الإقطاع الذي كان يفرض عليهم ألوان الظلم والاستبداد.
  • الصراع في مسرحية "ياسين وبهية" بين الطبقة الكادحة والطبقة المستغلة، يتبلور في النهاية حول نقطة واحدة عندما يصل الاستغلال مداه، فيطلب الباشا بهية للعمل بقصره في هذه اللحظة تتصادم القوتين وتتولد الشرارة التي تندلع منها نيران الثورة.
مسرح الشباب نجيب سرور ياسين وبهية المسرح العائم الصغير بالمنيل مسرحية باسين وبهية

الأكثر قراءة

مواطن سورى لـ"الدستور": كنا ننتظر قرار العودة للجامعة العربية منذ سنوات طويلة

الباز: الجمهور يطالب الإعلام بمحتوى جاد لكن ملايين المشاهدات تذهب للتريندات التافهة

نموذج إجابة امتحان العربي تانيه ثانوي 2023

تعديلات على عقوبة التحرش.. حكايات من دفتر ألم النساء

محمود حافظ يتصدر البوستر الرسمي لفيلم "لف وارجع تاني"

سعيد بدر: مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية فرصة لتنشيط السياحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن