قبل عرضها بمسرح الشباب.. كل ما تريد معرفته عن مسرحية "ياسين وبهية"

"مسرح الشباب يقدم رائعة الكاتب الكبير نجيب سرور ياسين وبهية، وإخراج يوسف مراد منير".. بهذه الكلمات أعلن المخرج سامح بسيوني، مدير مسرح الشباب، عن بدء العد التنازلي للعرض المسرحي "ياسين وبهية"، والمقرر عرضه قريبا على المسرح العائم الصغير بالمنيل، ونشر البوستر الدعائي للمسرحية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

المسرحية إنتاج فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، وهي من تأليف وأشعار نجيب سرور، موسيقى وألحان محمد علام، غناء فتحي ناصر، تصميم ديكور وإضاءة للدكتور عمرو الأشرف، والأزياء لرحمة عمر، وتنفيذ ديكور وأزياء لمي كمال، والإخراج ليوسف مراد منير.

خلال السطور التالية؛ نستعرض أبرز المعلومات عن مسرحية "ياسين وبهية" لنجيب سرور..