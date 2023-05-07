شبح ديانا يطارد كاميلا.. كيف استقبل هاري وويليام تنصيب زوجة تشارلز ملكة؟

في حفل شاهده أكثر من 200 مليون شخص حول العالم، وقرابة مليوني شخص في بريطانيا، تُوج الملك تشارلز الثالث على عرش بريطانيا ومعه زوجته كاميلا باركر كملكة وليس "ملكة قرين" كما قررت الملكة إليزابيث الثانية قبل رحيلها.

شهد الحفل حضور باهت للأمير هاري مقابل حضور مميز وطاغي لشقيقه الأكبر الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون، لكن الحفل حمل الكثير من الإشارات والرسائل من قبل هاري وويليام تجاه كاميلا باركر ملكة بريطانيا وزوجة والدهم.

شبح ديانا

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الأميرة ديانا كانت الحاضر الغائب في حفل التتويج، حيث ارتدت الأميرة كيت ميدلتون أميرة ويلز بعض مجوهرات الأميرة ديانا في الحفل.

وتابعت أن كيت ميدلتون أكدت قبل أيام من الحفل أن عائلتها كانت تتمنى وجود الأميرة الراحلة معهم في حفل التتويج، والذي يُعدّ الأول الذي تشهده بريطانيا منذ ما يقرب من 70 عامًا.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الأمير ويليام تعامل بشكل حذر مع تتويج زوجة أبيه ملكة على عرش بريطانيا، بينما كانت رسائله من خلال زوجته كيت ميدلتون، والتي تراها العائلة المالكة امتدات للأميرة الراحلة ديانا، حيث تتمتع كيت بشعبية وجماهيرية واسعة، كما كانت أميرة ويلز الراحلة، فضلاً عن أن كيت أول ما يحمل لقب أميرة ويلز منذ وفاة الأميرة الراحلة، حيث رفضت الملكة إليزابيث الثانية منح اللقلب لكاميلا باركر عقب زواجها من نجلها تشارلز.

بينما أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الأمير هاري لم ينتظر التقاط كاميلا وأبيه الصور الرسمية للتتويج، وغادر كنيسة دير وستمنستر آبي سريعًا، عقب انتهاء الخدمة وتتويج والده على العرش.

وأشارت الصحيفة إلى أن هاري أعرب في مرات عديدة سابقة عن رفضه زواج والده من كاميلا محملاً إياها ذنب فشل زواج والدته ووالده ووفاة والدته الأميرة ديانا في حادث مأسوي، ووصفها في مذكراته بأنها الشيطان في العائلة المالكة البريطانية وأنها من تسرب المعلومات الخاصة والصور عن العائلة للصحافة حتى يتم تجميل صورتها أمام الرأي العام البريطاني الذي نبذ كاميلا لسنوات طويلة.

يذكر أن الأمير هاري لم يتجاوز فكرة زواج والده من كاميلا باركر، وكشف في مذكراته أنه هو وشقيقه الأمير ويليام ترجا والدهما حتى لا يتزوجها.