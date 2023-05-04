صحيفة بريطانية: شبح الأميرة ديانا يخيم على حفل تتويج الملك تشارلز

قالت صحيفة "برمنجهام ميل" البريطانية، إن تتويج الملك تشارلز الثالث له علاقة مخيفة بالأميرة ديانا، وشبح أميرة القلوب يخيم على الحفل الأكبر بالعالم والأمر كله يتعلق بزيارتها إلى برمنجهام.

قالت الصحيفة إن تاريخ تتويج الملك تشارلز الثالث يشترك في علاقة غامضة مع الأميرة ديانا، حيث سيتم تتويج الملك تشارلز الثالث في 6 مايو 2023، وهذه هي الذكرى الثلاثين لليوم الذي كانت فيه الأميرة الراحلة ديانا، في برمنجهام لافتتاح ساحة فيكتوريا التي أعيد تشكيلها رسميًا.

أوضحت الصحيفة، لذا فإن التتويج هو بالضبط نفس تاريخ زيارة الأميرة الأكثر شهرة إلى وسط مدينة برمنجهام - ولكن بعد 30 عامًا.

من جانبه، أشارت الصحيفة إلى أن هيئة ويست ميدلاندز المشتركة، قدمت التمويل لشاشات عملاقة في جميع أنحاء المنطقة حتى يتمكن أفراد الجمهور من مشاهدة تتويج الملك تشارلز الثالث في 6 مايو في الهواء الطلق معًا في برمنغهام وكوفنتري ودودلي وسوليهول.

وسيتم تتويج الملك تشارلز إلى جانب كاميلا ، ملكة الملكة، في حفل وستمنستر آبي الخاص بهم، بناءً على زيارة وليام وكيت، أمير وأميرة ويلز إلى برمنجهام، قبل التتويج هذا الأسبوع.

وكانت صحيفة ذا ميرور البريطانية، قالت إن تتويج الملك تشارلز يعطي دفعة هائلة بقيمة 8 مليارات جنيه إسترليني للاقتصاد البريطاني.

تشير التقديرات إلى أن المستهلكين سينفقون 1.76 مليار جنيه إسترليني إضافية في المتاجر - ما يعادل 87 جنيهًا إسترلينيًا للفرد خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يستعدون للاحتفالات وحفلات الشوارع.

ومن المقرر أن يشهد الاقتصاد البريطاني دفعة هائلة تزيد عن 8 مليارات جنيه إسترليني خلال عطلة نهاية الأسبوع القادمة، حيث إنه من المتوقع أن ينفق الناس 3.22 مليار جنيه استرليني أكثر مما ينفقونه خلال عطلة البنوك العادية في مايو.