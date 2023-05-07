الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لأول مرة في مصر.. مشروع بحثي لتطوير مطب صناعي مطابق للمعايير العالمية بالجامعة اليابانية

الجامعة المصرية اليابانية
الجامعة المصرية اليابانية

أكد الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، أنه بالتعاون بين الجامعة مع شركة بي أم سي المصرية في مشروع بحث وتطوير منتج جديد نتج عنه تطوير مطب صناعي من مواد مركبة مدعمة بألياف زجاجية لأول مره في مصر و الشرق الأوسط بواسطة قسم علوم المواد بالجامعة.

 

وأوضح أن هذا المطب مطابق للمواصفات والمعايير العالمية، ويمتاز بانسيابية التصميم مما يمنع حدوث أي ضرر للسيارات، والمركبات بمختلف أنواعها، وتعتبر المواد المركبة أحدث ما تم التوصل إليه في مجال الانشاءات لما تتمتع به من متانة أعلى من المواد التقليدية، ومقاومتها للاحتكاك وخفة وزنها ومقاومتها الحرارية العالية.

 

وتابع أنه يتم إنتاجه بألوان مختلفة بما يضمن سهولة رؤيته و زيادة معدلات الأمان على الطرق بدون الحاجة ألى أي صيانة أو دهانات، ويتم تثبيت المطب في وقت قصير ويسهل نقله من مكان لأخر، ويعتبر المطب بديلا اقل تكلفة و اطول عمرا و يتحمل حتي 40 طن و وعمره يزيد عن 10 أعوام بدون صيانة.

جدير بالذكر أن هذا المشروع هو واحد ضمن عدة مشروعات قامت بها الجامعة المصرية اليابانية مع الشركة  كان من بينها إعادة تصميم المصنع الجديد، والعمل على توفير الكهرباء بالمصنع.


ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الجامعة بالتعاون مع الصناعة للنهوض بها وتصنيع منتجات مصرية بجودة عالمية بديلًا عن مثيلتها المستوردة، وهو أحد أهداف الجامعة الاستراتيجية التي نصت عليها استيرايجية الجامعة المعدة من قبل رئيس الجامعة الدكتور عمرو عدلي في العام الماضي.


وتقوم الجامعة المصرية اليابانية بدعم الصناعة المصرية عن طريق  الاستشارات الفنية، مشاريع البحث والتطوير، والاختبارات من خلال مركز التكنولوجيا الابتكارية (سينتك) والذي يعد همزة الوصل بين الجامعة والصناعة.

الجامعة المصرية اليابانية مشروع بحث وتطوير تطوير مطب صناعي ألياف زجاجية منتجات مصرية بجودة عالمية

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