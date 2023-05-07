رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس يلتقي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق لكنيسة السريان الأرثوذكس

التقى المطران عطا الله حنا رئيس، أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، ظهر اليوم الأحد 7 مايو، قداسة مار اغناطيوس افرام الثاني بطريرك انطاكيا وسائر المشرق لكنيسة السريان الأرثوذكس ومع عدد من مطارنة الكنيسة السريانية الذين يزورون القدس هذه الأيام احتفاءً بتنصيب المطران مار انثيموس جاك يعقوب نائبا بطريركيا للكنيسة السريانية في القدس.

وكان المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، القداس الإلهي في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في مدينة عكا القديمة وهي كنيسة المطرانية.

وشارك في الخدمة الالهية قدس الارشمندريت فيلوثيوس الوكيل البطريركي في عكا والقضاء ولفيف من الاباء الكهنة.

وقد حضر الصلاة حشد من المصلين من عكا وقضائها والقدس كما وغيرها من المناطق الذين اتوا احتفاء بعيد القديس جاورجيوس .

وفي صباح اليوم زار المطران عطا الله عقب الاحتفال دير السريان الارثوذكس في القدس.