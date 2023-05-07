الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس يلتقي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق لكنيسة السريان الأرثوذكس

المطران عطالله حنا
المطران عطالله حنا

التقى المطران عطا الله حنا رئيس، أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، ظهر اليوم الأحد 7 مايو، قداسة مار اغناطيوس افرام الثاني بطريرك انطاكيا وسائر المشرق لكنيسة السريان الأرثوذكس ومع عدد من مطارنة الكنيسة السريانية الذين يزورون القدس هذه الأيام احتفاءً بتنصيب المطران مار انثيموس جاك يعقوب نائبا بطريركيا للكنيسة السريانية في القدس.

وكان  المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، القداس الإلهي في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في مدينة عكا القديمة وهي كنيسة المطرانية.

وشارك في الخدمة الالهية قدس الارشمندريت فيلوثيوس الوكيل البطريركي في عكا والقضاء ولفيف من الاباء الكهنة.

وقد حضر الصلاة حشد من المصلين من عكا وقضائها والقدس كما وغيرها من المناطق الذين اتوا احتفاء بعيد القديس جاورجيوس .

وفي صباح اليوم زار المطران عطا الله عقب الاحتفال دير السريان الارثوذكس في القدس.

ئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اغناطيوس افرام أغناطيوس افرام الثاني الأرثوذكس السريان الأرثوذكس الكنيسة السريانية المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس بطريرك انطاكيا وسائر المشرق بطريرك أنطاكي سائر المشرق مار إغناطيوس أفرام مار اغناطيوس

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