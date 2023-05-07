ضبط أغذية ولحوم فاسدة خلال حملة مكبرة بالمنصورة

شنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب اليوم الأحد حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية الصحة، والتموين، والطب البيطري، وقد استهدفت الحملة المنشآت التجارية بمنطقة شارع الجمهورية والمشاية السفلية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين وعدم المغالاة في الأسعار لتخفيف العبئ عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم باسعار مناسبة، لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاعلان عن الاسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وقاد الحملة الدكتورة رولا مدحت نائب رئيس حي غرب المنصورة بالتنسيق مع اللجنة الخماسية المشكلة من إلهام نافع مدير التنمية الاقتصادية، وخالد فتحي من التنمية الاقتصادية، والدكتور احمد حمودة من الطب البيطري، ومن التموين سامح شفيق، ومن الصحة أحمد يحيى، ومن إدارة البيئة بحي غرب أحمد سمير.

حيث قامت الحملة بالمرور على المحلات التجارية للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان الأسعار على السلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى جودة المنتجات للاستخدام، وقد أسفرت الحملة عن أعدام 15 ك برجر، 12 ك كفتة، 13 ك سجق، 17 ك لحم مفروم، 35 ك أرز بسمتي، 15 ك لوبيا، 12 ك بسطرمة، لتغير الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، كما تمكنت الحملة من تحرير محضري صحة.

فيما أكد رئيس حي غرب المنصورة علي ضرورة التزام جميع أصحاب المنافذ والمحلات التجارية بوضع قائمة بالأسعار مطابقة لأسعار السوق، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأشار رئيس حى غرب على تكثيف الحملات يومياً على كافة المحلات والمنافذ للتأكد من الالتزام بوضع قائمة بالأسعار وعدم المغالاة وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها.

جانب من الحملة

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