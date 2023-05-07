الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط أغذية ولحوم فاسدة خلال حملة مكبرة بالمنصورة

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب اليوم الأحد حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية الصحة، والتموين، والطب البيطري، وقد استهدفت الحملة المنشآت التجارية بمنطقة شارع الجمهورية والمشاية السفلية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين وعدم المغالاة في الأسعار لتخفيف العبئ عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم باسعار مناسبة، لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاعلان عن الاسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وقاد الحملة الدكتورة رولا مدحت نائب رئيس حي غرب المنصورة بالتنسيق مع اللجنة الخماسية المشكلة من إلهام نافع مدير التنمية الاقتصادية، وخالد فتحي من التنمية الاقتصادية، والدكتور احمد حمودة من الطب البيطري، ومن التموين سامح شفيق، ومن الصحة أحمد يحيى، ومن إدارة البيئة بحي غرب أحمد سمير.

حيث قامت الحملة بالمرور على المحلات التجارية للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان الأسعار على السلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى جودة المنتجات للاستخدام، وقد أسفرت الحملة عن أعدام  15 ك برجر،  12 ك كفتة، 13 ك سجق، 17 ك لحم مفروم، 35 ك أرز بسمتي، 15 ك لوبيا، 12 ك بسطرمة، لتغير الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، كما تمكنت الحملة من تحرير محضري صحة.

فيما أكد رئيس حي غرب المنصورة علي ضرورة التزام جميع أصحاب المنافذ والمحلات التجارية بوضع قائمة بالأسعار مطابقة لأسعار السوق، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأشار رئيس حى غرب على تكثيف الحملات يومياً على كافة المحلات والمنافذ للتأكد من الالتزام بوضع قائمة بالأسعار وعدم المغالاة وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها.

جانب من الحملة

IMG-20230507-WA0024
IMG-20230507-WA0024
IMG-20230507-WA0021
IMG-20230507-WA0021
IMG-20230507-WA0022
IMG-20230507-WA0022
IMG-20230507-WA0023
IMG-20230507-WA0023
IMG-20230507-WA0020
IMG-20230507-WA0020
IMG-20230507-WA0019
IMG-20230507-WA0019
حي غرب المنصورة محمد أمين رئيس حى غرب حملة مكبرة

الأكثر قراءة

نموذج إجابة امتحان العربي تانيه ثانوي 2023

بالأسماء.. ارتفاع مصابى انقلاب أتوبيس حضانة فى ترعة بالشرقية إلى 15

الجنايات تقضى ببراءة متهم فى قضية "خلية داعش" الإرهابية

كلمة سامح شكرى أمام الجامعة العربية: مصر استقبلت 57 ألف مواطن سودانى

الحوار الوطنى.. (الطريق الثالث )

وزير الصحة يستقبل نظيره البرتغالى لبحث سبل التعاون فى القطاع الصحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

بسنت حسن

الحوار الوطنى.. (الطريق الثالث )

محمد عمر

سوريا.. العودة إلى البيت العربى

جرجس صفوت

هل حدثك الله يومًا؟

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسلم نائبًا أردنيًا بعد احتجازه فى قضية تهريب أسلحة للضفة الغربية

استشهاد شاب من فلسطينيى الداخل بالرصاص خلال عراك مع إسرائيلى

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس