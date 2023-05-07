"الدراسات الإفريقية": جهود الأوقاف في محاربة الغلو تنويرية

وجه الدكتور عطية محمود الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ناقلا تحيات الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، مؤكدًا أن وزير الأوقاف صاحب رسالة تنويرية وجهد ملموس في القارة الأفريقية، وغير وجه وزارة الأوقاف منذ توليه مسئوليتها، وحارب الغلو والتطرف بالفكر الوسطي المستنير.

وأضاف خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف، أن وزارة الأوقاف لها جهد ملموس في قارة أفريقيا عن طريق نشر الفكر الوسطي المستنير، كما أمدت كلية الدراسات الأفريقية بالعديد من إصداراتها المترجمة المتميزة لنشر الفكر المستنير في كافة أنحاء القارة الإفريقية.

وبين أن كلية الدراسات الإفريقية مرت بالعديد من المراحل حيث كانت قسما بإحدى كليات جامعة القاهرة مروراً بأن تحول هذا القسم إلى معهد عالي للدراسات الإفريقية حتى وصلت إلى وضعها الٱن وبها العديد من الأقسام لدراسة العلوم الإفريقية.

وأكد أن الكلية تقوم بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما قال إن القضايا الإفريقية لا تحل إلا بعقول إفريقية، لإعادة العلاقات بين دول القارة الإفريقية مبيناً أن يوم 23/5/2023 ندوة لمحاربة الإرهاب، محاولة منا لإيجاد الحلول لقضايا القارة الأفريقية.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أهدى 13 مكتبة متكاملة لعدد من دول القارة الأفريقية المختلفة، وقد اشتملت هذه المكتبات على العديد من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وسلسلة (رؤية) للفكر المستنير باللغة العربية واللغات الأجنبية المختلفة، وذلك لكل من الدول الآتية: (بوركينافاسو - موريتانيا - تنزانيا - السودان - جنوب السودان - المغرب - الصومال - الجزائر - تونس - غانا - تشاد- مالاوي - الكونغو الديمقراطية).

و في مجال الترجمة والنشر باللغات الأجنبية المختلفة، ترجم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية العديد من الكتب إلى اللغات المحلية الأفريقية، على النحو التالي :

1- المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم إلى لغة (الهوسا).

2- مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف إلى اللغة (السواحيلية).

3- الفهم المقاصدي للسنة النبوية إلى اللغة (السواحيلية).

4- مخاطر الإلحاد وسُبل المواجهة إلى اللغة (السواحيلية).

5- الأدب مع سيدنا رسول الله إلى اللغة (السواحيلية) .

6- المختصر الشافي في الإيمان الكافي إلى اللغة (السواحيلية).

7- مخاطر الالحاد وسبل المواجهة إلى اللغة (الأمهرية).

8- فقه الدولة وفقه الجماعة إلى اللغة (الأمهرية).

9- الخطب العصرية إلى اللغة (الأمهرية).

10- الفهم المقاصدي للسنة النبوية إلى اللغة (الأمهرية).

11- مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف إلى لغة (الهوسا).

12- الخطب العصرية إلى لغة (الهوسا).

13- الفهم المقاصدي للسنة النبوية إلى لغة (الهوسا).

14- مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف إلى لغة (البمبرا).

15- الخطب العصرية إلى لغة (البمبرا).

16- مخاطر الالحاد إلى لغة (البمبرا).

17- الخطب العصرية إلى اللغة (الصومالية).