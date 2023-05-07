الكاميرون تشكر مصر على مساعدتها فى إجلاء رعاياها من السودان

اختتام أعمال الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين..

اختتمت أعمال الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر والكاميرون، والتي عقدت في العاصمة الكاميرونية «ياوندي» على مدار يومي 4 و5 مايو الجاري، برئاسة السفير دكتور محمد البدري، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية للوفد المصري، فيما ترأس الوفد الكاميروني «chimoun oumarou» سكرتير عام وزارة الخارجية الكاميرونية.

وشهدت المشاورات استعراض الأوجه المختلفة للعلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل تطويرها، لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وتشجيع الاستثمار في مختلف المجالات ومنها الصناعات التحويلية والصناعات الوسيطة، ومشروعات البنية التحتية التي تتمتع فيها مصر بخبرة كبيرة، فضلًا عن التعاون في مجالي الصحة والدواء.

موقف مصر في قضية سد النهضة

في هذا السياق، استعرض السفير البدري المبادرات الرئاسية المصرية ذات الصلة، ومنها مبادرة علاج مليون إفريقي من فيروس سي استفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال، ومبادرة تقديم 30 مليون جرعة لقاح كورونا إلى الدول الإفريقية، كما تطرقت المباحثات إلى العلاقات في المجالين التعليمي والثقافي، وكيفية تعظيم الاستفادة من المنح الدراسية التي يقدمها كل من الأزهر الشريف ووزارة التعليم العالي للطلاب الكاميرونيين.

وأكد السفير البدري أن المشاورات تضمنت النقاش حول المسائل والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، والتي أبرزت المشاورات وجود تقارب في الرؤى بين البلدين، ومنها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ومسائل التنمية والإعمار ما بعد النزاعات، والتطورات في السودان وليبيا ومنطقة بحيرة تشاد والأوضاع في الشرق الأوسط وفي منطقة التجمع الاقتصادي والمالي لدول وسط إفريقيا، إضافة إلى قضية سد النهضة والتي استعرضها الوفد المصري بشكل مفصل، بما في ذلك ما تشهده المفاوضات من حالة من الجمود مع الجانب الإثيوبي في الوقت الحالي، حيث تم التأكيد على ما تمثله قضية سد النهضة من أولوية وجودية تمس حياة الشعب المصري بأكمله.

من جانبه، أشاد الجانب الكاميروني بما تتمتع به مصر من ريادة على المستويين الإفريقي والدولي، والمبادرات المختلفة والتحرك الدبلوماسي المكثف لما فيه صالح القارة، فيما أعرب الجانب الكاميروني عن تقديره للتنسيق والدعم المتبادل بين مصر والكاميرون في مختلف المحافل الدولية.

وقدم سكرتير عام وزارة الخارجية الشكر لحكومة جمهورية مصر العربية على مساعدتها في إجلاء المواطنين الكاميرونيين الذي لجأوا للحدود المصرية هربًا من الاشتباكات الأخيرة في السودان، واستقبالهم بحفاوة وود وتوفير احتياجاتهم، مطالبًا المجتمع الدولي بمد يد العون لمصر في التعامل مع هذه الأزمة.