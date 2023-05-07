الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"سيرة القاهرة".. ندوة حول تاريخ المسكوكات وأهميتها في الأوبرا الخميس

ندوة عن المسكوكات
ندوة عن المسكوكات التاريخية

هل تستطيع المسكوكات أن تُخبرنا بسيرة الزمان والمكان، وهل تخبرنا بحكايات الناس؟ "المسكوكات" أو العملات مصدر حيوي للتأريخ، وهو ما تتناوله مبادرة "سيرة القاهرة" في فعالية ثقافية، تنظمها بمركز سينما الحضارة، في قاعة 2، بدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الخميس 11 مايو 2023، في تمام الساعة 6 مساءً.

ندوة عن المسكوكات التاريخية

وتدور الندوة، حول أهمية المسكوكات وما تحويه من كنوز معرفية شاهدة على العصر، ويقدم المحاضر والباحث فى تاريخ المسكوكات، محمد عبد الحميد الملاح، الذي سيروي مقدمة عن تاريخ المسكوكات وأهميتها ومناهج دراستها مع تقديم نماوذج من المسكوكات، تحت عنوان "ضُرب فى مصر".

وتقول مبادرة "سيرة القاهرة"، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك": فى رحلة تاريخية مصرية خالصة نتلمس التاريخ خلف نقوش المسكوكات ونوجّه الضوء نحو مسكوكات الفترة اليونانية الرومانية وفى العصور الإسلامية والعملات التي ضربت فى القاهرة والإسكندرية.

وتضيف: ما تاريخ النقود إلا مسلسل متعدد الحلقات، مع بداية كل حلقة منه تصعد منظومات و تنهار أخرى، وربما لو أحصينا ما انقرض من الفئات النقدية لوجدناه قد فاق كل ما انقرض من أنواع الكائنات الحية، ولنا في سيرة "البريزة" عبرة لمن يعتبر ودرسًا للكيفية التي يبدأ فيها النقد حياته عزيزا مكرما لينتهي به المطاف مهانًا منكرًا ثم يصير نسيًا منسيًا، وُلِدت "البريزة" من الذهب والفضة بينما لفظت أنفاسها الأخيرة وهي من الحديد.

وما بين هذا وذاك مئة وأربع و سبعين عاما سارت خلالها "البريزة" في نفس الدروب التي سارت عليها كل نقود الأقدمين، صعود يعقبه هبوط و في الخلفية ظلال كئيبة لمن ضربهم التضخم في أقواتهم، ونحن إذ نتدارس اليوم رحلتها إنما نفتش في ذاكرتنا المعاصرة عن بعض معاناة المهمشين الناجمة عن قرارات النافذين، فما الأمر ذهب أو حديد و إنما هو سوء تدبير تدفع ثمنه أجيال تضاءلت قيمة ما في جيوبهم، وإن كان الفناء قد كتب على البريزة من قبل ولادتها مثلها مثل زميلاتها من الفئات النقدية فمن المفيد أن نستكشف العلل المسببة للتضخم الذي يسبق الفناء، فلربما تمكنت الأجيال القادمة من كسر تلك الدائرة الجهنمية، تقول المبادرة.

مبادرة "سيرة القاهرة"

هي مبادرة مستقلة تعمل على توثيق تراث القاهرة والتوعية بهِ من خلال الوسائط المتعددة.

مبادرة سيرة القاهرة مركز سينما الحضارة دار الأوبرا المصرية محمد عبد الحميد الذهب والفضة

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