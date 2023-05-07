الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تعود للمرة الأولى منذ 2014 إلى قائمة أكبر عشرة اقتصادات في العالم

روسيا
روسيا

ذكرت هيئة الإحصاء الوطنية الروسية، الأحد، أن روسيا وللمرة الأولى منذ عام 2014، عادت إلى قائمة أكبر عشرة اقتصادات في العالم.

وأظهرت بيانات من البنك الدولي ومن الهيئات الإحصائية الوطنية الروسية، أن روسيا أنتجت السلع والخدمات بقيمة 2.3 تريليون دولار في نهاية العام الماضي، مما سمح لها باحتلال المركز الثامن في قائمة أكبر عشرة اقتصادات في العالم، وفق قناة “روسيا اليوم”.

يذكر أن روسيا دخلت آخر مرة في المراكز العشرة الأولى في عام 2014.

عقوبات غربية ضد روسيا

وتعرضت الحكومة الروسية للعديد من العقوبات ضدها إبان العملية العسكرية في أوكرانيا، وفرضت العديد من الدول الأوروبية والدول الغربية عقوبات متنوعة على الاقتصاد الروسي.

وسبق وأعلنت الحكومة البريطانية عن إضافة 11 بندا جديدا إلى قائمة العقوبات ضد روسيا،  وضمن العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة إجراءات تقييدية على زوجة السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدتشوك، أوكسانا مارتشينكو، وكذلك ناتاليا يفكوشنكوفا زوجة رجل الأعمال الروسي فلاديمير يفتوشينكوف، وأبنائه فيليكس وتاتيانا.

كما سبق وأعلنت ليتوانيا عن دعوتها لفرض عقوبات على روسيا ردا على نيتها نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا، وقال الاتحاد الأوروبي إنه مستعد لفرض عقوبات جديدة إذا وافقت بيلاروسيا على نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية على أراضيها.

وسبق وأفاد مصدر فى خدمة العمل الخارجى الأوروبية، بأن العقوبات المفروضة على شركة "روس أتوم" النووية الروسية لا تزال مطروحة على الطاولة، لكن من الصعب العثور على بديل للمورد الروسى.

روسيا قائمة اقتصادات هيئة الإحصاء الوطنية الروسية

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