السجن 10 سنوات لمهندس بتهمة بيع شاليه طليقته بالتزوير

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم مهندس بالسجن غيابيا 10 سنوات؛ لاتهامه بالتزوير فى محرر رسمى في القضية المقيدة برقم 18224 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العطارين.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود طه سالم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد عبد الوهاب تركى، والمستشار خالد محمد عبد الفتاح، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوى.

وعندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بقيام المتهم بالتزوير فى محررات رسمية توكيل رسمى عام على غير الحقيقة.

وكشفت تحريات ضباط قسم مكافحة الأموال العامة، قيام المتهم مهندس حاسب آلى، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك وأخرى مجهولة فى ارتكاب تزوير توكيل رسمى عام مكتب توثيق الإسكندرية، وذلك بأن جعل واقعة مزروة فى صورة واقعة صحيحة، واتفق مع أخرى على ارتكابها واكدها ببطاقة الرقم القومى للمجنى عليها طليقته.