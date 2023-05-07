في بيان رسمي.. توتنهام يدين العنصرية ضد سون في لقاء بالاس

أصدر نادي توتنهام الإنجليزي رسميًا اليوم الأحد، بيانًا بخصوص الهتافات العنصرية ضد لاعبه الكوري الجنوبي سون هيونج مين في لقاء كريستال بالاس.

وقال توتنهام في بيانه، إنه يدين الهتافات العنصرية ضد سون في لقاء بالاس أمس على ملعب السبيرز وإنه سيحقق في الواقعة مع شرطة لندن.

وعاد توتنهام لسكة الانتصارات أمس في الجولة الـ 35 من البريميرليج، وفاز بهدف نظيف على بالاس.

هدف هاري كين حافظ على حظوظ توتنهام في حجز مقعد بالدوري الأوروبي، حيث احتل المركز السادس برصيد 57 نقطة.

ولم ينتصر توتنهام في آخر 4 مباريات بواقع 3 خسائر وتعادل وحيد.

وتخبط توتنهام في النتائج بعد رحيل المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي عن تدريب الفريق الشهر الماضي.

ويتولى حاليًا إدارة الفريق الفنية ريان ماسون لاعب الفريق السابق حتى نهاية الموسم الجاري.

ويجري النادي حاليًا مفاوضات مع الألماني جوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ السابق لتدريب الفريق بداية من الموسم الجديد.

كانت تقارير أخرى أشارت في الأسابيع القليل الماضية إلى أن ناجلسمان مرشح لتدريب تشيلسي الإنجليزي، ولكن هذا الخيار أصبح مستبعدا في الوقت الحالي.