ضبط مستودع غاز يبيع أسطوانات الغاز المنزلي أزيد من السعر الرسمي بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع الالتزام بالقرارات التموينية المحددة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذلك المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة الاحتكار وكذلك التلاعب بالمواد الغذائية المختلفة، والتأكد من صلاحيتها والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وفي هذا الإطار، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر وتحت إشراف مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية بحملات تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط مستودع غاز يقوم ببيع اسطوانات الغاز المنزلي، بأزيد من السعر الرسمي، و2400 مصباح إضاءة مجهول المصدر بمركز رشيد.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين.