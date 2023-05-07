الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط مستودع غاز يبيع أسطوانات الغاز المنزلي أزيد من السعر الرسمي بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع الالتزام بالقرارات التموينية المحددة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذلك المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة الاحتكار وكذلك التلاعب بالمواد الغذائية المختلفة، والتأكد من صلاحيتها والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به. 

 وفي هذا الإطار، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر وتحت إشراف  مفتاح عبد اللطيف  مدير عام التجارة الداخلية بحملات تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط مستودع غاز يقوم ببيع اسطوانات الغاز المنزلي، بأزيد من السعر الرسمي،  و2400 مصباح إضاءة مجهول المصدر بمركز رشيد.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين.

أزيد من السعر التجارة الداخلية إستمرار الحملات المكبرة أزيد من السعر الرسمي الدكتورة نهال بلبع الحملات المرورية

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