الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 170 محضرا تموينيا خلال 24 ساعة بالمنوفية

حملات تموينية
حملات تموينية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية حملة تفتيشية مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة اليوم الأحد وذلك لضبط وإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث أسفرت  الحملة عن تحرير 170 محضرا تموينيا، تنوع ما بين 87 محضر مخالفات مخابز، و83 محضر مخالفات أسواق.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية  أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها،  محضر جنح مركز منوف ضد المدير المسئول عن مصنع طوب طفلي بناحية قرية دبركي لقيامه بتجميع واستخدام كمية قدرها طن مازوت دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة ودون اتباع اشتراطات السلامة المهنية والحريق. 

 كما تم تحرير محضر جنح مركز السادات ضد صاحب مصنع للصناعات البلاستيكية بناحية المنطقة الصناعية السابعة مركز السادات، وبحوزته كمية قدرها 5 طن مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر  بدون مستندات .

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

إتباع إشتراطات السلامة المهنية إحكام الرقابة علي الأسواق إحكام الرقابة الجهات المختصة التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة

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