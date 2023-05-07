الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بسرقة مبلغ مالي من منزل في البساتين

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزار الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط المتهمين بسرقة مبلغ مالى من منزل مواطن بمنطقة البساتين.

تبلغ لقسم شرطة الخليفة من أحد المواطنين يفيد تضرره من أحد الأشخاص؛ لاتهامه بسرقة مبلغ مالى كان يحتفظ به داخل شقة ملكه مجاورة لمحل سكن الأخير.

وأضاف بأن المشكو في حقه دائم التردد عليه وعلى عِلم بمكان تواجد المبلغ داخل الشقة، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى، أمكن التوصل إلى أن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه نظراً لعلمه باحتفاظ المُبلغ بمبالغ مالية داخل الشقة ملكه خطط لسرقته.

وفى سبيل ذلك استعان بالثاني لتنفيذ مخططه وتمكنا من دخول الشقة والاستيلاء على المبلغ المالي، ولاذا بالفرار وبمواجهة الثانى أيد ما جاء بأقوال الأول.

كما تم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

منطقة البساتين مبلغ مالي سرقة ضبط سقوط

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