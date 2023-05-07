الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل محاولة لص إلقاء نفسه من الطابق الرابع بالهرم

سقوط شاب
سقوط شاب

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم، جهودها؛ لكشف ملابسات محاولة إلقاء لص نفسه من الطابق الرابع، في الهرم.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بسقوط شاب من علو، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة شاب القي نفسه من الطابق الرابع.
و تبين أن الشاب القي نفسه من الطابق الرابع بعدما اتهمه زوج شقيقته بالسرقة، ولا شبهه جنائية، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الهرم الجيزة ملابسات النيابة شبهة جنائية

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