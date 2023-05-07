الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل التعليم بالوادي الجديد: غرفة عمليات رئيسية لمتابعات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

غرفة العمليات
غرفة العمليات

أكد سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية والمنعقدة منذ الصباح الباكر لمتابعة منظومة العمل بامتحانات صفوف النقل بجميع مدارس المحافظة تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.


وتشهد اليوم مدارس المحافظة امتحانات الصف الثانى الثانوى العام " عام ودمج ومنازل " ، والصفين الأول والثانى الثانوى الفني، والصفوف من الرابع حتى الثاني الإعدادي عام ومهنى ولغات، وصفوف النقل بمدارس الأمل للصم وضعاف السمع.

وأكد وكيل التعليم بالوادى الجديد، على التزام الجميع بضوابط الامتحانات وضرورة التعاون وتضافر الجهود وتذليل أى عقبات حال حدوثها على الفور، من أجل توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لطلابنا خلال فترة الامتحانات.

واستأنف المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، جولاته التفقدية لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2022-2023 يرافقه مدير إدارة الخارجة التعليمية. 

تضمنت الجولة مدارس متابعة الإمتحانات لبعض مدارس المحافظة ومنها، الشركة الجديدة للتعليم الأساسي الابتدائى والإعدادى، ومدرسة المنيرة الثانوية المشتركة، ومدرسة المنيرة الإبتدائية، ومدرسة المنيرة الإعدادية.

واطمئن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على وضوح ورقة الأسئلة من الناحية الفنية ، موجها  الطلاب بضرورة قراءة الأسئلة بكل دقة ومن ثم الإجابة على الأسئلة والمراجعة لضمان تحقيق أفضل النتائج.

وشدد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، بضرورة الاطمئنان المستمر على الإلتزام بكافة إجراءات الأمن والسلامة باللجان وجودة التهوية داخل اللجان وتوفير كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الامتحان بعيد عن اى قلق أو توتر.

وكيل التعليم بالوادى الجديد غرفه العمليات الرئيسية لمتابعة منظومة العمل بامتحانات صفوف النقل إلتزام الجميع بضوابط الإمتحانات وتضافر الجهود وتذليل أى عقبات توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لطلابنا الامتحانات

الأكثر قراءة

3 شخصيات أصحاب الفضل في تأسيس مصر للطيران.. اعرف التفاصيل 

وزير العدل يمنح 9 موظفين بـ"البحوث الإسلامية" الضبطية القضائية

إحالة قاتل نجل عمه فى المرج للجنايات

إصابة 3 فى انقلاب سيارة بأطفيح

حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة

رفع 40 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع والميادين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس صفوت

هل حدثك الله يومًا؟

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد شاب من فلسطينيى الداخل بالرصاص خلال عراك مع إسرائيلى

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟