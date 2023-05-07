وكيل التعليم بالوادي الجديد: غرفة عمليات رئيسية لمتابعات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أكد سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية والمنعقدة منذ الصباح الباكر لمتابعة منظومة العمل بامتحانات صفوف النقل بجميع مدارس المحافظة تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.



وتشهد اليوم مدارس المحافظة امتحانات الصف الثانى الثانوى العام " عام ودمج ومنازل " ، والصفين الأول والثانى الثانوى الفني، والصفوف من الرابع حتى الثاني الإعدادي عام ومهنى ولغات، وصفوف النقل بمدارس الأمل للصم وضعاف السمع.

وأكد وكيل التعليم بالوادى الجديد، على التزام الجميع بضوابط الامتحانات وضرورة التعاون وتضافر الجهود وتذليل أى عقبات حال حدوثها على الفور، من أجل توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لطلابنا خلال فترة الامتحانات.

واستأنف المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، جولاته التفقدية لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2022-2023 يرافقه مدير إدارة الخارجة التعليمية.

تضمنت الجولة مدارس متابعة الإمتحانات لبعض مدارس المحافظة ومنها، الشركة الجديدة للتعليم الأساسي الابتدائى والإعدادى، ومدرسة المنيرة الثانوية المشتركة، ومدرسة المنيرة الإبتدائية، ومدرسة المنيرة الإعدادية.

واطمئن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على وضوح ورقة الأسئلة من الناحية الفنية ، موجها الطلاب بضرورة قراءة الأسئلة بكل دقة ومن ثم الإجابة على الأسئلة والمراجعة لضمان تحقيق أفضل النتائج.

وشدد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، بضرورة الاطمئنان المستمر على الإلتزام بكافة إجراءات الأمن والسلامة باللجان وجودة التهوية داخل اللجان وتوفير كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الامتحان بعيد عن اى قلق أو توتر.