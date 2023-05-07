الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عمدة قرية عدن: كلما اجتهدت في زراعة القمح.. كلما زادت الإنتاجية (فيديو)

القمح
القمح

قال أحمد عبد العال عمدة قرية عدن، إن منطقة عدن ستعمل بزراعة القمح وتوريداته، لافتًا إلى أن الأرض جيدة جدًا لزراعة الأقماح، لكنها تحتاج إلى بعض المجهودات.

وأضاف عبد العال خلال تصريحاته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم، أنه تم تكريمه على مستوى الجمهورية حيث كان لديه فدان وصل إلى 18 إلى 20 أردب، معقبًا: "كلما تجتهد في زراعة القمح، كلما تزيد الإنتاجية".

زيادة الإنتاجية إلى 25 أردب بالمعايير المطلوبة للتسميد

فيما قال محمد صلاح، ممثل إحدى الشركات، إن المزرعة قائمة على مساحة 150 فدان بالري المطري، وهذا العام زرعنا 45 فدان قمح، ووصلت الإنتاجية إلى 20 أردب، ونطمح خلال العام المقبل أن تزيد الإنتاجية إلى 25 أردب بالمعايير المطلوبة للتسميد.

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