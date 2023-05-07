بكفالة مالية.. إخلاء سبيل سائق صدم شخصًا بسيارته فى السلام

أخلت نيابة السلام، اليوم الأحد، سائقا صدم شخصا بسيارته أثناء عبوره الطريق بمنطقة جوزيف تيتو بكفالة مالية.

كما طالبت النيابة بالاستعلام عن حالة المصاب وإرسال تقرير مفصل عن حالته، وكانت قد أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين أن المصاب هو "طه . م" 34 سنة عامل، أصيب بكسور وجروح متفرقة بالجسم، إثر صدمه من سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة السلام.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد لشرطة النجدة بلاغ من الخدمات الأمنية في مدينة السلام، تفيد بوجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.